تصوير"الدوال فيو".. تحديث جديد فى هواتف هواوي P30

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت هواوي أنه سيتم تفعيل ميزة تصوير الفيديو الازدواجي أو الدوال فيو "Dual-view video" لمستخدمي هواتف HUAWEI P30 ابتداءً من هذا الأسبوع والتي سوف تتوفر من خلال تحديث هوتا.

وعند تفعيل هذه الميزة، تنقسم شاشة العرض إلى نصفين، شاشة لمشهد مقرب يمكن التحكم فيه وأخرى لزاوية التصوير العريضة. ويمكن إيجاد هذه الميزة الجديدة في خانة "المزيد" في قائمة الكاميرا فور تحديث الجهاز.