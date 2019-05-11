سماعات ستيريو راقية من KEF

المصدر: دبي- البيان

يوفر نظام LSX الصوتي من KEF سبل التواصل مع العالم الخارجي المتصل بسلاسة وانسيابية.

وحاز النظام الموسيقي اللاسلكي المدمج بسماعتين العديد من الجوائز العالمية. وتتميز السماعات بتقنية Apple AirPlay 2 التي ستتيح في أوائل عام 2019 البث المتعدد لأكثر من غرفة من أجهزة «آيفون» و«آيباد» و«ماك». وتم تصميم الشكل الخارجي لسماعات LSX من ابتكار المصمّم العالمي مايكل يونغ، بحيث تكون منحنية قليلاً في هيكل مقوى للغاية.

وتحوي السماعات مخرجاً لمضخم الصوت (صبووفر)، وتدعم أجهزة التحكم عن بعد القابلة للبرمجة، التي تنتجها شركات أخرى، بتطبيقات مخصصة لنظامي التشغيل iOS و«أندرويد»، وهـي متوفرة بالألوان الكستنائي والأزرق والأبيـض اللامـع والأسـود والزيتونـي.