آيسر تحتفل بـ27 عاماً لعملياتها في المنطقة

المصدر: دبي ـ البيان

تأكيداً على دورها الرائد في كسر الحواجز بين الإنسان والتكنولوجيا، وسعياً منها لمواصلة فتح آفاق جديدة أمام المستهلكين والشركات، احتفلت آيسر، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مؤخراً، بالذكرى السابعة والعشرين لانطلاق عملياتها في الشرق الأوسط.

وعلى مر السنين، واصلت الشركة مسيرة التميز في مجال التكنولوجيا، مع إبقاء اهتمامات عملائها على رأس أولوياتها. وتتركز غالبية أعمال آيسر في المنطقة، على أجهزة الحاسوب الشخصي للأفراد والشركات، والمنتجات المخصصة للألعاب، وحلول تطبيق كروم، وتنمية الأعمال التجارية.

وفي 2018، وصل معدل نمو أيسر السنوي إلى 15 % في الإمارات، و10 % في السعودية، و12 % في باقي دول مجلس التعاون الخليجي، و77 % في المشرق العربي، و15 % في مصر.