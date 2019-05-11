«سوني» تطلق أصغر كاميراتها في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

تتميّز كاميرا RX0 II الراقية الأصغر حجماً والأخفّ وزناً في العالم طراز DSC-RX0M2 من «سوني» بمتانتها العالية، فهي تتسع في الجيب بسهولة ومستعدّة لتحمّل مختلف الظروف والصدمات.

إنّها مقاومة للماء حتى عمق 10 أمتار، ومضادة للغبار، ومقاومة للصدمات حتى مسافة مترين، كما أنّها مقاومة للتحطّم، إذ يمكنها أن تقاوم قوّة بوزن 200 كغ.

وتسجّل الكاميرا فيديو بدقة 4K، بنظام تثبيت مدمج لتقديم لقطات ثابتة وشاشة LCD قابلة للإمالة إلى الأعلى حتى 180 درجة وإلى الأسفل حتى 90 درجة، تعمل حتى تحت الماء. وتستطيع RX0 II التصوير ببطء حتى 1000 إطار في الثانية، مع إمكانية نقل اللقطات إلى هاتف ذكي يحمل تطبيق Movie Edit add-on.