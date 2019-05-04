هاتف بحلّة «موسكينو» من «هونر»

المصدر: دبي - البيان

يبدو أن شركة «هونر» HONOR تستعد قريباً للكشف عن هاتفها الرئيسي الجديد «هونر V20 موسكينو»، وذلك بعد انتشار صورة وتسريبات تظهر نية الشركة في إطلاق هاتفها الجديد في لندن.

وبحسب وسائل الإعلام، لن تترك «هونر» عام 2019 دون الإعلان عن هاتف بحلّة الموضة، حيث تنوي الشركة إصدار نسخة خاصة بعشاق الموضة والأزياء الذي سيحمل ملامح العلامة التجارية الشهيرة موسيكنو. وسيكون الهاتف الجديد «هونر V20 موسكينو» بذاكرة 8 جيجابايت وسعة 256 جيجابايت نتاج التعاون الذي وقّعته الشركة في شهر ديسمبر العام الماضي مع علامة موسكينو.

ومن الواضح أنه سيأتي بمحفظة هاتف مصممة من موسكينو، وغطاء خارجي يحمل صورة دب «موسكينو».