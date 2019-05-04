3 ابتكارات جديدة في سلسلة هواتف «رينو»

المصدر: دبي ـ البيان

مع تركيزها المتزايد على الشرق الأوسط وخصوصاً السوق الإماراتي بعد سلسلة من الاستثمارات الحديثة، كشفت «أوبو» Oppo في دبي مؤخراً عن سلسلة هواتف «رينو» Reno التي تجسّد الرؤية الإبداعية لـشركة «أوبو»، بثلاثة ابتكارات رئيسية هي كاميرا «زعنفة القرش» وكاميرا بقدرة تكبير بعشرة أضعاف، وشاشة «من الحافة للحافة».

وتستحوذ «أوبو» التي حققت أسرع نمو في العالم العام الماضي، على حصة 6% من قطاع الهواتف الذكية العالمي. وسرعان ما يدرك المستخدم سّر ارتباط هذه السلسلة بالابتكار، حيث تتميز «رينو» بكاميرا أمامية مبتكرة تماماً ترتفع حين التقاط الصورة لتأخذ شكل «زعنفة القرش»، فيما زُوّد «رينو 10x زوم» بثلاث كاميرات خلفية.

بينما يرتقب عشاق «أوبو» في الإمارات والمنطقة وضع أيديهم على الفرد الأخير في عائلة رينو «رينو 5G» المتوقع إطلاقه مايو المقبل. ومن الخارج، من المستحيل التمييز بين «رينو 5G» و«رينو 10x زوم».

حيث يتمتع كلا الجهازين بنفس شاشة «أوليد» الموسعة بحجم 6.6 بوصات ودقة 2,340x1,080 بتصميم «من الحافة للحافة» لتوفّر الهواتف مستوى أكبر من الانغماس بالمقارنة مع جميع الهواتف في السوق حالياً.

مزايا مشتركة

وتمتاز الهواتف الثلاثة بماسح بصمة مخفي يعكس صور البصمة للمستشعر من خلال تكنولوجيا «الإضاءة الذاتية»، ما يسمح بالتعرف على البصمة مع الحفاظ على ارتفاع نسبة الشاشة إلى جسم الهاتف، وبسرعة فتح للهاتف أعلى بنسبة 28.5% من المنافسين في السوق، بالإضافة إلى شاشة «جوريللا 6» الأكثر تحملاً من شركة «كورنينج».

وأما هياكل ولونا الهواتف فجميعها أنيقة بهيكل انسيابي وألوان متدرجة ثلاثية الأبعاد ومستوحاة من الطبيعة، وهما أخضر المحيط والأسود الكاحل. وكلاهما مستوحى من الطبيعة يسمح بتركيز الضوء والألوان على الهاتف.

وقد نجحت «أوبو» في تقديم الملمس الناعم وغير اللامع على قطعة زجاج واحدة لأول مرة في الصناعة، من خلال عمليتي اللمسة الأخيرة الجزئية غير اللامعة AG والصقل الكيميائي بالجانبين.

«رينو 10x زوم»

زوّد «رينو 10x زوم» بثلاث كاميرات: واحدة بدقة 48 ميجابيكسل، وكاميرا مقربة بدقة 13 ميجابيكسل وكاميرا بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابيكسل، تدعم جميعها مزايا التكبير الهجين، والتثبيت البصري المزدوج، و«الوضع الليلي الفائق الدقة»، ووضع التصوير بالألوان Dazzle Color وتصوير الفيديو بدقة 4K، فيما يضمن مثبت الصورة البصري المزدوج OIS صوراً عالية الدقة بتكبير 10x بسهولة.

وأما مكبرات صوت «رينو 10x زوم» فتتكامل مع تقنية «دولبي أتموس» لتقدم تجربة أشبه ما تكون بمسرح سينمائي متنقل. فإذا قمت بتشغيل مقطع فيديو على هاتف «رينو 10x زوم» سيعمل مكبر الصوت الرئيس بأسفل الهاتف ومكبر الصوت الثانوي بأعلى الهاتف في نفس الوقت، لتقديم تأثير صوت ستريو ويمنحك تجربة صوت مبهرة.

ويحرك هاتفي «رينو 10x زوم» و«رينو 5G» معالج كوالكوم سنابدراغون 855، أما هاتف «رينو» فهو مجهز بمعالج سنابدراغون 710«. كما تضمن تقنية VOOC 3.0 مع بطارية بسعة 4065 مللي أمبير لهاتف»رينو 10x زوم«(وسعة 3765 مللي أمبير لهاتف»رينو») للمستخدمين عمراً أطول للبطارية.