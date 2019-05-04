50 مليون أغنية من «آبل ميوزيك» في 7 دول عربية

المصدر: دبي ـ البيان

وسّعت خدمة وتطبيق «آبل ميوزيك» Apple Music المبتكرة للبث عبر الإنترنت من كتالوجها في الشرق الأوسط ليشمل 50 مليون أغنية متوفرة في سبع دول هي الإمارات والسعودية والبحرين وعُمان والأردن ولبنان ومصر.

كما أطلقت المنصة وجهة موسيقية جديدة باسم Sounds of Arabia يستطيع فيها العملاء استكشاف مجموعة من الفئات الموسيقية من الشرق الأوسط، والتي يتم إعدادها من قبل خبراء محليين متخصصين لديهم وعي كافٍ بالثقافة المحلية، وبهدف النهوض بالموسيقى العربية والتي تشهد حالياً نقلة نوعية أكثر إبداعاً ينتج عنها العديد من المشاريع الفنية المعاصرة، والتي تقوم على دمج الموسيقى الشرقية بالموسيقى العالمية وتقديمها للجماهير بطريقة فنية فريدة من نوعها.