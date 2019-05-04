سماعات «ليبرتي إير» بوضوح استثنائي للصوت

المصدر: دبي - البيان

تأتي سماعات «ساوندكور ليبرتي إيـــر» Liberty Air من «آنكر» بكونها سماعات أذن محكمة للغاية، مزودة بمحركات تشغيل مطليّة بالغرافين تلتقط كافة تفاصيل الموسيقى الصادرة؛ بدءاً من أعمق طبقات الموسيقى منخفضة الحدة حتى الأصوات المضاعفة عالية الطبقة؛ منطلقة بدرجة صفاء ووضوح استثنائي.

ولتوفير حرية تامة؛ يتم توصيل السماعات اللاسلكية المتميزة تلقائياً بهاتف المستخدم عبر البلوتوث؛ فيما تم تزويدها بأداة صوتية مساعدة قائمة على النقر تعمل مع مساعدات «سيري» و«جوجل» و«بيكسبي» و«أليكسا»، من خلال تقنية بلوتوث 5.0 وهوائي FPC. كما تم تزويد سماعات الأذن بخاصية مقاومة الماء المعروفة باسم IPX5، فيما تتيح علبة الشحن الحصول على وقت تشغيل إجمالي يصل إلى 20 ساعة.