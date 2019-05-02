هونر الجديد.. بين التصميم الرائع وقدرات الكاميرا الهائلة

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت "هونر" مؤخراً أول هاتف بكاميرا ثلاثية ليكون خطوة أوسع في مسيرة العلامة التجارية، حيث يتميز HONOR 10i بكافة خصائص الهاتف الذكي من إمكانيات الكاميرا المتقدمة إلى التصميم ثلاثي الأبعاد المنحني، مما يوفر تجربة مستخدم متكاملة ومريحة.

وبهذا الشأن قال كريس سان بايغونغ، رئيس هونر في الشرق الأوسط وأفريقيا: "نعمل دائماً على تحسين قدرات الكاميرا لنتمكن من تلبية متطلبات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وتقديم الميزات المبتكرة التي ستنال إعجابهم، وشكلت الكاميرا الثلاثية إضافة إلى الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل مزيجاً مثالياً في الهاتف

الجديد وصُمم الهاتف بعناية وصُقِلَت حوافه لتصبح منحنية لتوفر السهولة والراحة عند الإمساك بالهاتف، وهو متوفر بأسعار تنافسية لتحقيق أقصى قيمة للعملاء".

تتيح الكاميرا الثلاثية العدسات والمزودة بعدسة ذات زاوية واسعة للغاية، التقاط الفروق الدقيقة في العالم المحيط بمزيد من الدقة والتفاصيل.

كما تأتي بإعدادات لعدساتها الثلاثة مع مجموعة تضم العدسة الأساسية بدقة 24 ميجابكسل إلى جانب كاميرا ثانوية بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر بدقة 2 ميجابكسل.

يمكن للهاتف التقاط تفاصيل الصور بأكبر قدر ممكن من الدقة لتكون الصورة أقرب لما تراه العين المجردة.

وتمتلك الكاميرا الأمامية نفس فعالية الكاميرا الخلفية فهي مزودة بمستشعر Quadra من شركة سوني وتتميز بدقة 32 ميجابكسل، مما سيُمكّن المستخدم من التقاط صور سيلفي مثالية بغض النظر عن المكان.

تصميم الهاتف الجديد مستوحى من الخلفية الزجاجية لهاتف هونر 10 ويأتي بخيارين من الألوان المتدرجة، هما: تدرج طيف الأحمر وتدرج طيف الأزرق، اللذان يدمجان لوناً أرجوانياً جميلاً وبراقاً في خلفية الهاتف.

كما يوفر الهاتف تجربة مشاهدة أفضل وأجمل مع نسبة الشاشة الرائعة التي تبلغ أكثر من 90% مقارنة مع الهيكل الكُلّي للهاتف. وتوفر شاشة العرض الكاملة ذات الدقة العالية وقياس 6.21 بوصة بدقة 2340 × 1080 تجربة مشاهدة متكاملة ورؤية أوضح.