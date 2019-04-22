سامسونغ تؤجل طرح هاتفها الذكي القابل للطي

المصدر: د ب ا

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مصادر القول إن شركة "سامسونغ إلكترونيكس" الكورية الجنوبية العملاقة للإلكترونيات ستؤجل الطرح المقرر يوم الجمعة لأول هاتف ذكي قابل للطي حتى الشهر المقبل على أقرب تقدير.

وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن الهاتف القابل للطي "غالاكسي فولد" سيباع بحوالي 2000 دولار، مضيفة أن التقارير الأولية التي تحدثت عنه أشارت إلى وجود العديد من المشكلات في النسخ التجريبية التي ظهرت منه. ومن المتوقع طرح الهاتف الجديد خلال الأسابيع المقبلة، رغم أن الشركة لم تحدد الموعد الدقيق للطرح.

وبحسب بلومبرغ فإن المشكلات الموجودة في الهاتف، الذي تستهدف الشركة أن يكون تعبيرا عن خبراتها التكنولوجية، ترتبط بموضوعات خاصة بالمفصلات والشاشة.

كانت الشركة قد فتحت باب الحجز المسبق للهاتف الجديد في وقت سابق من الشهر الحالي، في ظل توقعات بأن يطلق هذا الهاتف موجة جديدة من الهواتف الذكية التي يمكن أن تتحول إلى كمبيوتر لوحي.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن تأجيل طرح الهاتف الجديد سيمثل ضربة جديدة لشركة "سامسونج إلكترونيكس" بعد أزمة استعادة هاتفها الذكي "غالاكسي نوت 7" في عام 2016 بعد تعدد حوادث انفجار بطاريات هذا الطراز.

وفي حين مازال الوقت مبكرا للتنبؤ بالطلب على الهواتف الذكي ذات الشاشات المرنة، فإن سامسونغ وغيرها من شركات الإلكترونيات تسعى إلى التفوق على عملاق الإلكترونيات الأمريكي "آبل" في هذه السوق التي تقدر قيمتها بحوالي 495 مليار دولار.