«هيليوس 700».. أداء فائق وتصميم جديد

المصدر: دبي - البيان

يستخدم جهاز بريداتور هيليوس 700 الجديد من «آيسر» أحدث التقنيات وأكثرها قدرة على المنافسة في سوق الحواسيب المخصصة للألعاب بما في ذلك معالج إنتل i9 ومعالج الرسومات «إنفيديا غيت فورس RTX 2080» مع ذاكرة DDR4 سعة 64 جيجابايت، وبرامج الاتصال الشبكي «واي فاي 6» الذي يوفر أربعة أضعاف سعة الشبكة في ظروف التشغيل الكثيفة ويتفوق على الجيل السابق من شبكات AC اللاسلكية.

ويشتمل «هيليوس 700» على لوحة مفاتيح HyperDrift الفريدة من نوعها والتي تتضمن خاصية الانزلاق للأمام، مما يسمح بزيادة تدفق الهواء مباشرة عبر الجزء العلوي من جهاز الحاسوب المحمول، وهو ما يتيح للاعبين التمتع بأقصى قدر من كفاءة المكونات القوية لهذا الجهاز.