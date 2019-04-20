«إيسر» تطرح مجموعة ConceptD للمبدعين

المصدر: دبي - البيان

طرحت «إيسر» مؤخراً مجموعة منتجات ConceptD الجديدة التي تشمل أجهزة الحاسوب المكتبي وأجهزة الحاسوب المحمول والشاشات الفاخرة والمتميزة التي صممت للمبدعين المحترفين والهواة من مصممي الجرافيك وصنّاع الأفلام والمهندسين والمعماريين والمطورين وغيرهم من أصحاب الإبداع، لتتيح لهم تجربة العملية الإبداعية بكامل تفاصيلها وابتكار أشياء رائعة.

وأصبح التصميم الجرافيكي أسهل وأسرع على جهاز الحاسوب المحمول ConceptD 5. حيث بإمكان المستخدمين ضبط الصور بدقة احترافية عالية، وإنجاز أصعب مشاريع تصميم الرسومات ثنائية الأبعاد في وقتٍ وجيز من خلال معالج إنتل القوي من الجيل الثامن Intel Core i7 ووحدة معالجة الرسومات Radeon™ RX Vega M GL، ضمن هيكل فاخر مصنوع من المغنيسيوم والألمنيوم في الجزء العلوي ومعدن المغنيسيوم والليثيوم في الجزء السفلي.