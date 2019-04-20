«زيروكس» تترقب نمو خدمات الطباعة الرقمية في الإمارات

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

أكّد محمد عامر، نائب الرئيس والمدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة «زيروكس» العالمية المتخصصة بتقنيات الطباعة بالليزر وخدمات الطباعة عند الطلب، إن دبي حولّت حكومتها إلى معيار عالمي للحكومات الذكية، من خلال إطلاق المبادرات الرقمية ومنها «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية».

مشيراً إلى أن الشركة التي تأسست قبل 133 عاماً، ملتزمة بالابتكار والتحول إلى شركة تقنية أكثر ديناميكية من خلال التركيز على الخدمات الإلكترونية، للاستفادة من نمو سوق خدمات الطباعة الرقمية الذي ينمو برقم ثنائي الخانة في أسواق محددة في المنطقة ومنها الإمارات ومصر.

وأكّد عامر التزام الشركة التي ارتفع سعر سهمها بنسبة 70% في مؤشر «إس أند بي 500» مؤخراً، بالاستثمار في الإمارات، ومتوقعاً نمو أنشطة زيروكس الخاصة بالطباعة التقليدية والرقمية في الدولة برقم أحادي الخانة بنهاية 2019.

ووفقاً لأحد تقارير شركة «آي دي سي» للبحوث، فقد تجاوز الإنفاق السنوي على مبادرات التحول الرقمي في الشرق الأوسط وإفريقيا 20 مليار دولار نهاية عام 2018، ومن المتوقع أن يزيد الإنفاق أكثر من الضعف خلال السنوات القادمة لتجاوز 40 مليار دولار بحلول عام 2022.

جاءت تصريحات عامر على هامش معرض الطباعة والتغليف 2019 الذي اختتم أعماله في دبي مؤخراً، حيث عرضت الشركة أحدث تقنيات الطباعة العصرية والفريدة، واستعرضت كيف يمكن لبرمجيات سير العمل وإدارة الألوان أن تساهم في تعزيز الإنتاجية وتحفيز النمو لأعمال الشركات.

وأضاف عامر: «53 تريليون صفحة تتم طباعتها سنوياً، وهذا الرقم ينخفض باستمرار لأن العملاء يبحثون عن وثائق تضيف القيمة من خلال الطباعة الرقمية وهذا يمثل فرصة كبيرة بالنسبة لنا في»زيروكس«من خلال دعم الشركات بمختلف أحجامها في هذا الإطار. ولذلك نخطط للاستثمار في مكتبنا الإقليمي في دبي الذي يدعم 14 سوقاً في المنطقة.

وكذلك في شركة»زيروكس الإمارات«فهنالك فرص كبيرة في دعم التحول الرقمي في تلك الأسواق من خلال خدماتنا الرقمية .

وتعتبر طابعة»إيريديس«Iridesse التي عرضتها»زيروكس) خلال المعرض أحدث طابعاتها عالية الإنتاجية التي تمتاز بالسرعة العالية، والتي توفر 6 محطات طباعة ملونة لتلبية احتياجات الشركاء والعملاء في الشرق الأوسط. وتمتاز الطابعة الجديدة والمتطورة بتقنية الطباعة بأربعة ألوان، مع إمكانية اختيار نوعين من الأحبار الجافة المخصصة ضمن لوحة الطباعة الواحدة.

كما تعتبر الطابعة الرقمية الوحيدة القادرة على الطباعة بالأحبار الجافة بدرجات الذهبي أو الفضي المعدني، وبصيغة الألوان CMYK، وبالحبر الجاف الواضح ضمن لوحة طباعة واحدة، ما يمنح شركات توريد خدمات الطباعة ميزة تنافسية فورية في سوق تقنيات الطباعة الرقمية تطوراً وتنافساً كبيراً.