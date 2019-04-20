«إبسون» تعرض حلولاً عصرية للمدارس

المصدر: دبي - البيان

تستعد إبسون لعرض حلولها المبتكرة في مجال التعليم المتطور والصفوف المدرسية العصرية في معرض (بت الشرق الأوسط وأفريقيا 2019)، الحدث الأبرز في مجال تقنيات التعليم في المنطقة، الذي ينطلق الإثنين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وسيتعرف زائرو جناح إبسون في المعرض على جهاز عرض إبسون EB-710UI التفاعلي، الجهاز الذي يوفّر صوراً عالية الوضوح بمساحة 100 إنش، والعديد من الأدوات التعاونية التي تعزز التفاعل والاندماج في الفصول الدراسية، من دون الحاجة إلى صيانة.

بالإضافة إلى جهاز عرض EB L1755Uالمتطور للغاية بقوة استثنائية تصل إلى 15.000 لومين (شمعة) وبتقنية 4K العصرية، والمصمم للمساحات الأكبر مثل المدرجات والمسارح لذلك فإن صوره WUXGA عالية الدقة وواضحة حتى في ضوء النهار.