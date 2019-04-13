«كيندل».. مكتبة متنقلة في راحة اليد

المصدر: دبي - البيان

يتمتع جهاز كيندل الجديد، المتوفر عبر شركة سوق.كوم بإمكانية تعديل لمعان الشاشة للقراءة بشكل مريح في مختلف الأماكن الداخلية أو الخارجية، وفي جميع ظروف الإضاءة سواء ليلاً أو نهاراً.

ويمنح إمكانية تخزين آلاف الكتب المفضلة ليحظى القارئ بمكتبته الخاصة في أي مكان وزمان، وبطارية ذات عمر يمتد إلى أسابيع بدلاً من ساعات معدودة. ويتضمن جهاز كيندل الجديد تقنية محدّثة للحبر الإلكتروني لتحسين مستوى التباين، بالإضافة إلى استخدام اللمس الموجّه لتجنّب التمرير بالخطأ على شاشته التي يبلغ قياسها ست بوصات بوضوح 167 نقطة لكل بوصة ppi. ويتمتع كيندل بتصميم متين ورفيع ووزن خفيف يمنحه قدرة تحمّل عالية، مما يسهل نقله إلى أي مكان وحمله بيد واحدة خلال فترات القراءة الطويلة.