«تكنو» تطرح «سبارك 3 برو» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «تكنو موبايل» في الإمارات أخيراً هاتف «سبارك 3 برو» SPARK 3 Pro المزّود بالذكاء الاصطناعي ليأخذ التصوير الفوتوغرافي إلى مستوى جديد كلياً، كونه نتاج أبحاث دقيقة وواسعة حول الوجوه البشرية، وذلك من خلال الجمع بين الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابكسل مع تقنية الذكاء الاصطناعي. ويعمل «سبارك 3 برو» بنظام «أندرويد باي».

ويستطيع الهاتف التعرف على ملامح الوجه المختلفة ودرجات ألوانه وتحديد أفضل مستوى من التعديل والإضاءة تلقائياً لصورك، مثل تنعيم البشرة وإزالة النمش والدوائر السوداء حول العين وأي عيوب أخرى، بالإضافة إلى تعديل ملامح الوجه بالتقنية ثلاثية الأبعاد وتحسين تباين الشعر وتشبع اللون وتسليط الضوء على مقدمة الرأس. بالإضافة إلى قدرته على زيادة سعة الجفون بشكل ذكي ورسم كحل في العينين.