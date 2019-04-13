«إتش إم دي» تطلق هاتف «الكاميرات الخمس» الشهر المقبل

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

أكّد سانميت كوشار، المدير العام لشركة «إتش إم دي» HMD في الشرق الأوسط أن الشركة تنوي إطلاق هاتف نوكيا 9 بيور فيو Nokia 9 PureView المرتقب ذي الكاميرات الخمس في الإمارات في شهر مايو المقبل، مؤكداً أن الشركة ضاعفت نموها بثلاث مرات خلال عام ونصف العام فقط من تواجدها في الدولة، وأنها اليوم من أكبر خمس شركات في الإمارات من حيث الحصة السوقية.

وأشار كوشار أن شراكة الشركة الفنلندية الناشئة القوية مع شركة «غوغل» تمكنها من توفير آخر التحديثات وبرامج التشغيل على كافة هواتف نوكيا في الأسواق، وهو ما يميزها عن باقي الشركات، وأضاف: جميع هواتف نوكيا تحصل على آخر التحديثات وبرامج التشغيل من غوغل أي أن هواتف الشركة تتحسن مع مرور الوقت.

ويبقى بذلك كلّ هاتف من نوكيا جديداً بفضل الإبداعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تعزز نظام الحماية «غوغل بلاي بروتكت» المتواجد بالجهاز.

وبمجرّد تحميل وتثبيت نظام الأندرويد، لا تحتوي هواتف Nokia الذكية أي تغييرات لا داعي لها في واجهة المستخدم أو عمليات مخفية يمكن أن تتسبب بتقصير عمر البطارية أو تبطئها، مما يتيح الاستمتاع بالهاتف الجديد لفترة أطول. ويأتي كل هاتف جديد مجهّزاً بعدد محدود من التطبيقات المثبتة مسبقاً، بحيث تحصل على مساحة تخزين أكبر، بالإضافة إلى أحدث الابتكارات.

ويعتبر «نوكيا 9 بيور فيو» الذي سيتوفر بسعر 2,299 درهماً أوّل هاتف ذكي في العالم يضمّ مصفوفة من خمس كاميرات «زايس». ويحتوي جهازي استشعار للألوان وثلاثة أجهزة استشعار للألوان الأحادية، مما يضمن أعلى درجات الوضوح والتفاصيل.

ويجعل جميع الكاميرات الخمس تعمل لجمع 10 أضعاف كمية الضوء مقارنة بمستشعر واحد للألوان من النوع نفسه وبنوعية HDR. ويمكن لكل صورة بدقة 12 ميغابيكسل أن تستفيد من التفاصيل المذهلة في مناطق أشعة الشمس الساطعة والظلال الداكنة على السواء مع تركيبة مذهلة. وتسمح خريطة العمق بالاستفادة من تأثير «بوكيه» الجميل، مما يتيح إمكانية ضبط التركيز في «صور غوغل» بعد التقاط الصورة.

كما يقدّم «نوكيا 9 بيور فيو» تجارب رائدة بلمسة متقنة مع طقم الشرائح المتطور كوالكوم سنابدراغون، وشاشة PureDisplay بتقنية 2 pOLED، وشاحن Qi لاسلكي مدمج، وجهاز استشعار لبصمة الإصبع تحت الشاشة، مع زجاج «غوريللا 5» من الأمام والخلف.