«هونر 10i» ثلاثي العدسات يصل الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «هونر» HONOR، في الإمارات مؤخراً هاتفها الجديد «هونر HONOR10i «10i في الإمارات، الذي يعكس التزام الشركة الراسخ بتقديم أفضل التقنيات والمزايا الرئيسة المطلوبة في الهواتف الذكية بسعر مناسب.

وصمم «هونر 10i» بعناية فائقة كي يتيح لمستخدميه الاتصال والتفاعل بأساليب فريدة من خلال الصور ومقاطع الفيديو، من خلال تزويده بكاميرا خلفية بثلاث عدسات تلقط كل ما تشاهده وتساعد على تحقيق أقصى استفادة مع قائمة شاملة من أهم المزايا وكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل. ويدعم الذكاء الاصطناعي ذلك بالقدرة على التعرف إلى عدة أنواع من المشاهد يصل إلى 22 فئة من الأشياء وأكثر من 500 مشهد، لالتقاط صور فوتوغرافية احترافية بسهولة.

وقال كريس سان بايغونغ، رئيس علامة «هونر» في الشرق الأوسط وأفريقيا: «تنطلق «هونر» من فهمها لاحتياجات الشباب ورغبتهم في التعبير عن أنفسهم بطريقة فريدة، فتبذل جهوداً حثيثة لتحسين قدرات كاميرات هواتفها الذكية لتلبية احتياجات التقنية والتصميم والتعبير الشخصي والمشاركة المجتمعية بصورة أفضل، ولهذا صمم «هونر 10i» بكاميرا ثلاثية العدسات وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، من أجل تمكين الجيل النشط على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل التقاط ومشاركة أجمل اللحظات الثمينة في حياتهم بسهولة».

وحققت «هونر» نمواً بلغ 170% لمبيعاتها العالمية في العام 2018، فيما تحتل المرتبة الرابعة في سوق الإمارات بعد أن ارتفعت حصتها السوقية بنسبة 530% في العام 2018 وفق تقرير «جي إف جي» في حين تربعت «هونر» في العام ذاته المرتبة الرابعة بين أفضل العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية بحصة سوق قفزت بنسبة 230%.