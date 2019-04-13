مجسّم شخصي ثلاثي الأبعاد من «دوب»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة اليوسف للطباعة ثلاثية الأبعاد في الإمارات، تقنية «دوب» DOOB الألمانية التي تنشئ مجسماً ليكون بمثابة نسخة طبق الأصل من نفسك باستخدام أحدث تقنية للطباعة الثلاثية الأبعاد. وتستخدم الشركة مُعدات متنقلة يسهل تركيبها أثناء كافة المناسبات خارج الموقع.

وبمجرد أن تدخل إلى النظام المتحرك للمسح الضوئي ثلاثي الأبعاد لكامل الجسم، ستلتقط لك 66 كاميرا صوراً بالمسح الضوئي ثلاثي الأبعاد، وتختار حجم التمثال الذي ترغب فيه، ويمكنك توقع استلام التمثال المُذهل في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. وستقوم «دوب» بالاستعانة بطاقم كامل من النساء، لتقديم الخدمة إلى النساء في الدولة. وتتوفر تماثيل «دوب» بأحجام 4 و6 و8 و10 و14بوصة مع إتاحة تماثيل بالحجم الطبيعي على أساس الطلب.