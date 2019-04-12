إقبال كبير على شراء سلسلة هواتف P من هواوي

المصدر:
  • البيان الالكتروني
التاريخ:

شهد التسجيل المسبق لشراء سلسلة هواتف HUAWEI P30 إقبالاً  كبيراً من المستهلكين في الإمارات نجح في كسر الأرقام التي سجلتها سلسلة هواتف P20 العام الماضي بنسبة  ستة أضعاف.

وقد ارتفع الطلب على سلسلة الهواتف ذات الأداء المتفوق إلى هذه المستويات بفضل هاتف HUAWEI P30 Pro   لاحتوائه على مزايا  صلبة مثل أول كاميرا رباعية من ’لايكا‘ في العالم، ومعالج Kirin 980 المدعم بالذكاء الاصطناعي الذي يقدم للمستخدمين هاتف ذات أداء متميز.

وتتوفر الآن سلسلة هواتف HUAWEI P30 في جميع متاجر الإلكترونيات الكبرى ومتاجر تجربة هواوي في الإمارات.

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