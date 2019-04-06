بطاقات ذاكرة خارقة من «كينغستون»

المصدر: دبي- البيان

طرحت «كينغستون ديجيتال» مجموعة جديدة من «بطاقات ذاكرة مايكرو إس دي «فائقة التحمل»، والتي تم تصميمها خصيصاً للتطبيقات التي تتطلب عمليات كتابة مكثفة مثل كاميرات المراقبة المنزلية، وكاميرات السيارات، والكاميرات التي تثبت على الجسم. وتتمتع «بطاقات الذاكرة» بقدرة تخزين تصل إلى 20 ألف ساعة من مقاطع الفيديو المسجلة بدقة 1080 بكسل فائقة الوضوح.

وذلك بهدف تسجيل مقاطع فيديو موثوقة لكل ما يحدث أمام عدسة الكاميرا سواء في المنزل أو على الطرقات. وتم تصميم هذه البطاقات واختبارها أثناء الاستخدام في أصعب الظروف، حيث أثبتت متانتها وقدرتها على تحمل درجات الحرارة العالية والصدمات والمياه والأشعة السينية. وتتوفر «بطاقات ذاكرة مايكرو إس دي الجديدة فائقة التحمل» من «كينغستون» بسعات 32 غيغابايت و64 غيغابايت و128 غيغابايت.