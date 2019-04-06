«هواوي» تراهن على سلسلة «P30» لمضاعفة مبيعاتها في الإمارات

المصدر: دبي ـ وائل اللبابيدي

توقّع ديفيد وانغ رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين أن تحقق مبيعات الشركة الصينية من الهواتف الذكية في الإمارات نمواً ثنائي الرقم بنهاية 2019.

فيما ستكون سلسلة هواتف «P30» مسؤولة عن الجزء الأكبر من هذا النمو، مشيراً إلى أن سلسلة الهواتف الجديدة التي ستتوفر في أسواق الدولة بدءاً من الخميس المقبل، هي من أكثر هواتف الشركة من حيث تفوّق الكاميرا وجمال التصميم على الإطلاق.

وأضاف وانغ خلال مؤتمر صحفي على هامش حفل إطلاق سلسة هواتف «P30» في دبي:

«أعتقد أن سوق الإمارات هو الأكثر انفتاحاً للابتكارات الجديدة ونحن واثقون أن سلسة هواتف هواوي «P30»، التي تقدم حزمة من الابتكارات الجديدة ضمن تصميم أنيق خصوصاً بالنسبة لهاتف «هواوي P30 برو» الذي يتمتع بكاميرا رباعية تتمتع إحداها بعدسة «سوبر زوم» بقدرات تكبير غير مسبوقة، وميزة «سوبر نايت مود» التي تلتقط صوراً رائعة ومقاطع فيديو مدهشة في الإضاءة المنخفضة. سنحقق نمواً ثنائي الرقم بالمقارنة مع العام الماضي».

وأكّد وانغ أن الشركة تركّز بشكل كبير على تطوير هواتف بمواصفات وتقنيات يصعب منافستها في السوق لافتاً إلى أن هواوي من أولى الشركات استثماراً في صناعة الهواتف الذكية وأن الشركة تنفق 40% من عوائدها أو حوالي 13 مليار دولار على عمليات البحوث والتطوير لجلب تجربة استخدام وابتكار ومزايا متطورة.

ولفت وانغ إلى أن نظام الكاميرا في «هواوي P30» ينقل أخذ التصوير الفوتوغرافي في الهواتف الذكية إلى مستويات جديدة كلياً، حيث حصلت كاميرا هاتف «هواوي P30 برو» على التصنيف الأعلى حسب معايير DxOMark مع معدل بلغ 112، وتتضمن كاميرا رئيسة بدقة 40 ميجابكسل مع حساس سوبر سبكتروم الثوري 1/‏1.7، وعدسة تصوير واسع للغاية 20 ميجابكسل، وكاميرا 8 ميجابكسل للتصوير البعيد وكاميرا «تايم أوف فلايت».

وأضاف: «يدخل في تصميم هذا الهاتف العديد من العناصر والخطوط المستمدة من الطبيعة، ونعتقد أن سلسلة هواتف «P30» هي من أكثر هواتف «هواوي» من ناحية التصميم والجمال، فضلاً عن سهولة حمل الهاتف.

كما أن تصميم هذه الأجهزة لا يقل تفوقاً عن مواصفاتها، فهي ذو جسم زجاجي نحيف منحني الحواف يمنح المستخدم إحساساً عصرياً ويتناغم بسلاسة مع ابتكارات هواوي الأساسية لتوفير تجربة استخدام مميزة بأناقة عالية».

شحن سريع

ويتضمن هاتف «هواوي P30 برو» بطارية كبيرة عالية القدرة بقيمة 4200 مللي أمبير ساعي تدعم الشحن عبر الشاحن السلكي القوي سوبر تشارج من هواوي باستطاعة 40 واط، وهو قادر على شحنها بنسبة 70% من طاقتها القصوى خلال 30 دقيقة، بالإضافة إلى أنها معتمدة من ناحية السلامة وفق معايير TÜV Rheinland.

وإضافة إلى ذلك يدعم الهاتف إمكانية الشحن عبر الشاحن اللاسلكي السريع باستطاعة 15 واط، وكذلك الشحن اللاسلكي العكسي ما يتيح للجهاز العمل كمصدر طاقة للأجهزة الإلكترونية التي تدعم الشحن اللاسلكي.