«أوبو» تطلق هواتف «رينو» الجديدة 16 الجاري

المصدر: دبي ـ البيان

في أعقاب سلسلة من الاستثمارات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط، أكدت «أوبو» OPPO، طرح سلسلة هواتفها الذكية الجديدة «أوبو رينو» OPPO Reno، في سوق الإمارات، لتكون بذلك أول سوق دولية تستقبل هذه السلسلة خارج الصين. ومن المقرر الكشف رسمياً عن السلسلة الجديدة في دولة الإمارات يوم 16 أبريل.

وتجسيداً لرؤية «أوبو» الإبداعية، ستأتي سلسلة هواتف «رينو»، بمثابة محفز لتطوير الهواتف الذكية التي تنتجها الشركة، وستكون أيضاً أول منتج تطلقه بعد إعلانها عن إعادة توجيه محفظتها للتركيز على توفير تجربة متميزة للمستهلكين الشباب.

ويأتي اختيار الإمارات كأول سوق دولية لسلسلة «أوبو رينو»، نظراً للأهمية الاستراتيجية التي توليها الشركة لمنطقة الشرق الأوسط، في إطار استراتيجية توسعها العالمية.

ففي ربيع العام الجاري، أطلقت «أوبو» عملياتها في المملكة العربية السعودية للمرة الأولى، وافتتحت مركزها الإقليمي الثاني في منطقة الشرق الأوسط في الإمارات، وأعلنت أيضاً دخولها أسواقاً جديدة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بافتتاح عدة مكاتب تمثيلية في المملكة المتحدة وتركيا وبولندا.

وتتميز سلسلة «أوبو رينو» الجديدة، بمفهوم جديد كلياً للمنتجات، من حيث فلسفة التصميم ونموذج التواصل، فهي مصممة خصيصاً لجيل الشباب، الذي يسعون للتعبير عن إلهامهم الفني، عبر ابتكار وتصميم أساليبهم الخاصة. ودخلت «أوبو» سوق الهواتف الذكية العالمية في عام 2011، وأصبحت منذ ذلك الحين، إحدى أشهر علامات الهواتف الذكية في العالم، خاصة بين الشباب، وبات أكثر من 250 مليون عميل من جميع أنحاء العالم يستخدمون هواتفها الذكية.