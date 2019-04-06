«بيور كير» بنظام تشخيص ذاتي

المصدر: دبي ـ البيان

يتمكن جهاز تنقية الهواء إل جي «بيور كير» PuriCare، الذي سيعرض خلال مهرجان «إنوفست 2019» في دبي، بفضل تقنية Clean Booster، من إزالة الغبار أسرع بنسبة 74 %، مقارنة بأجهزة تنقية الهواء التقليدية، ونشر الهواء النظيف إلى بُعد 7.5 أمتار.

ولا تقتصر فائدة «بيور كير» على منح الشعور بالنظافة فقط، وإنما يعمل أيضاً على امتصاص الملوثات والغبار الناعم، لخلق بيئة أكثر صحة ونقاءً. ويمكن أن يرسل تطبيق Smart ThinQ، إشعارات مباشرة عن حالة نقاء الهواء، لمساعدة المستخدمين على معرفة الوقت المناسب لتهوية المنزل.

وتزود تقنية إل جي ThinQ الجهاز أيضاً بنظام للتشخيص الذاتي. ما يعني أن الأجهزة قادرة على إخطار المستخدمين مقدماً في حال حدوث أعطال، وإرسال المعلومات اللازمة إلى مركز اتصال محلي لإجراء الإصلاحات بسرعة أكبر.