المصدر: دبي - البيان

يمثل هاتف «هونر 10i HONOR 10i» هدية «هونر» لعشاق التصوير، حيث يحمل القادم الجديد الذي يطرح قريباً في الإمارات ثلاث عدسات قادرة على التقاط زوايا عريضة وتطبيق مزايا ضبط الألوان للحصول على صور أكثر وضوحاً وأكثر احترافية.

وسيطرح الهاتف بتصميم ثنائي اللون مُحسّن، وكاميرا سيلفي مطورة.

وقال كريس سنبياغونغ، رئيس علامة «هونر» في الشرق الأوسط: «نرى أن كاميرا الهاتف الذكي قد أصبحت واحدة من أكثر العناصر التي تؤثر على قرار اقتناء هاتف ذكي وهي نقطة بيع مهمة للغاية للعملاء. ونعمل حريصين في «هونر» على دعم ما نقدمه بإمكانات كاميرا متفوقة مع مواكبة تطلعات العملاء المعنية بالحصول على أقصى قيمة وجودة مقابل سعر مناسب».