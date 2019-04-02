"آيفون 11" يقدم الحل المنتظر لأسوأ مشكلات أبل

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت صحيفة "صن" البريطانية أن هاتف آيفون المقبل سيأتي ببطارية تتيح تشغيل الهاتف لأربع ساعات إضافية في كل شحنة.

ونقلت الصحيفة عن المحلل التقني الشهير مينغ تشي كو قوله إن بطارية الهاتف القادم من الطراز "آيفون 11"، بطاقة أكبر بنسبة 25 في المئة مقارنة مع النماذج الحالية المتوفرة في الأسواق.

وستمثل هذه الميزة إضافة جديدة انتظرها مستخدمو آيفون لسنوات طويلة، إذ أنهم غالبا ما يعانون من سرعة نفاد البطارية في زمن قصير.

وبمقارنة الهاتف القادم مع نموذج "XR"، الذي تعمل بطاريته لـ16 ساعة عند مشاهدة الفيديو، سيكون "آيفون 11" قادرا على تشغيل ملفات الفيديو لـ20 ساعة.

ووفق توقعات المواقع التقنية، فمن المحتمل أن تقوم "أبل" بترقية البطارية فقط بالطراز المقبل دون أي تغيير في الشاشة وقدرات الجهاز الأخرى، كما أنها قد تحدث البطارية نفسها المتوفرة حاليا بالنماذج الموجودة بالأسواق، وفقاً لسكاي نيوز.

ومنذ إطلاق هواتف أبل الشهير عام 2007 بهاتف "الجيل الأول"، يعاني مستخدموها من تراجع قدرة البطارية ونفادها سريعا مما يعرقل استخدام الهاتف.