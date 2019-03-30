«هواوي P30» تغيّر قواعد التصوير بالهواتف الذكية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «هواوي» في باريس الأسبوع الماضي هاتفيها الجديدين «هواوي P30» و«هواوي P30 برو» اللذين يمثلان أقوى سلسلة هواتف ذكية مزودة بكاميرا أنتجتها هواوي حتى اليوم.

حيث دمجت هواوي فيهما إمكانيات تنافس الكاميرات المحترفة، مثل حساس الصورة المبتكر «سوبر سبكتروم»، والعدسة البصرية «سوبر زوم»، والكاميرا الجديدة التي تعمل بتقنية أشعة الليزر تحت الحمراء لقياس المسافة عن المشهد المطلوب تصويره، بالإضافة إلى تقنية متقدمة لتثبيت الصورة بصرياً وبالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

وقال ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين «تمثل سلسلة «هواوي P30» قفزة نوعية كبرى تأتي بعد عقود من التطوير المتواصل لتقنيات الكاميرات الرقمية لترسم معايير جديدة للقطاع وتغير تصور المستهلكين عن إمكانيات التصوير بالهواتف الذكية.

ابتكاراتنا المتعددة في هذا المجال وعلى رأسها حساس التقاط الصورة سوبر سبكتروم وعدسات سوبر زوم تمكننا من التقدم نحو مستويات أداء جديدة من ناحيتي التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو أيضاً -وهو مجال تأخر تطوره منذ فترة طويلة. لا ريب أن سلسلة هواتف «هواوي P30» ستحدد المعيار الذي تستند إليه الأجيال المقبلة من الهواتف الذكية بتمكين المستخدمين من التقاط الجمال الحقيقي للعالم من حولهم من خلال جهاز مريح في أيديهم».

وسجّل «هواوي P30 برو» نتيجة قياسية غير مسبوقة في اختبار DxOMark بلغت 112 بالاعتماد على كاميرته الرباعية الجديدة من لايكا، والتي تشمل كاميرا رئيسة بدقة 40 ميجابكسل تتضمن حساس سوبر سبكتروم، وكاميرا واسعة زاوية التصوير جداً بدقة 20 ميجابكسل، وكاميرا للصور البعيدة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا «تي أو إف» من هواوي. ويضاف إلى كل ذلك كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي بمستوى جديد تماماً.

«سوبر زوم»

وتقدم قدرة التقريب القوية سوبر زوم للكاميرا الجديدة في هذا الجهاز، إمكانية التكبير بدقة عالية تصل إلى 5 مرات من التكبير البصري، 10 مرات من التكبير الهجين، و50 مرة من التكبير الرقمي، وتحقق الكاميرا ذلك من خلال تصميم بيروسكوبي حيث يعمل المنشور الموجود في العدسة المقربة بثني الضوء بزاوية مناسبة لزيادة البعد البؤري مع المحافظة على ارتفاع الكاميرا قليلًا فلا يؤثر على تصميم الجهاز.

وفي النهاية يتدخل الذكاء الاصطناعي ليجمع كل ذلك معاً في لقطة مثالية، وتدعى هذه الميزة AI HDR+ وتتيح للجهاز جمع العديد من الصور الملتقطة بتتابع سريع من الكاميرات الأمامية والخلفية لتصحيح إضاءة الصور زائدة الإضاءة أو ذات الإضاءة الخلفية.

حقبة جديدة

كما تفتتح سلسلة هواتف «هواوي P30» عصراً جديداً من قدرات تصوير الفيديو تشبه مستوى تصوير الاستوديو بما تتمتع به من مجموعة غنية من مزايا الفيديو، كما أصبح التثبيت البصري والاصطناعي لاهتزاز الصورة متوفر في جميع إعدادات التقاط الفيديو، فيظهر الفيديو الذي تصوره ثابتاً في كل مرة. وتمكنك عدسة التقريب سوبر زوم أيضًا من التقاط مشاهد مقربة واضحة، ويساعدك محرر الأفلام المعتمد على الذكاء الاصطناعي بتحديد أبرز الأحداث تلقائياً في الفيديو ويقدم لك الأدوات اللازمة لإضافة موسيقى الخلفية والمؤثرات الخاصة، مثل الفواصل الزمنية والحركة البطيئة، وهكذا تتمكن من إنتاج محتوى فيديو جذاب تفخر بمشاركته مع الأصدقاء والعائلة.