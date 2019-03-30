«فيو20»: تصوير فوتوغرافي جديد

المصدر: دبي - البيان

زّودت «هونر» هاتف «فيو20» HONOR View20 بخوارزميات ذكاء اصطناعي محسنة قادرة على تطوير وظائف الكاميرا يمكن من خلالها الوصول بتجربة التصوير الفوتوغرافي إلى مستوى جديد.

وصممت تلك الخوارزميات خصيصاً كي تكون مساعداً ذكياً للهواة في مجال التصوير الفوتوغرافي، فهي تتحقق من صحة إعدادات الكاميرا وتطبق على الصور التعديلات المناسبة فتضبط شدة تعرضها للضوء وتعدل ألوانها إلى مستويات مثالية لتنتج لقطات مثالية بتفاصيل حادة التفاصيل مع توازن ممتاز بين درجات الألوان.

ويتضمن هاتف «فيو20» وحدتي معالجة عصبية ضمن رقاقة كيرين 980 ما يرتقي بقدرات الذكاء الاصطناعي فيه إلى مستويات جديدة، تمكن المستخدمين من التقاط صور مدهشة عبر تطبيق كاميرا الهاتف الذكي.