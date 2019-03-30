«أوبو» تطلق تقنية تقريب الصور 10X

المصدر: دبي - البيان

أكّدت شركة الهواتف «أوبو» OPPO، أن تقنية التقريب 10 أضعاف فائق الجودة (10x Hybrid Zoom) التي سيتم استخدامها للمرة في الهواتف المتحركة، سيتم إطلاقها قريباً في أسواق منطقة الشرق الأوسط.

وتضم التقنية هيكل كاميرا ثلاثي العدسات، يتكون من عدسة تقريب وعدسة واسعة الزاوية بقياس 120 درجة، وكاميرا رئيسة بدقة 48 ميغا بكسل، بميزة تثبيت الصورة البصرية (OIS)، على كل من الكاميرا الرئيسة والعدسة المقربة، لضمان دقة أكبر، ومقاومة أعلى للاهتزاز، ليكون المستخدمون أقرب إلى العالم من حولهم، وكيلا تفوتهم لحظة جديرة بالتخليد. وعبر العدسات الثلاثة، يمكن أن تغطي تقنية OPPO أبعاداً بؤرية واسعة، تتراوح من 16 ملم إلى 160 ملم، والتي تشكل تقنية التقريب 10 أضعاف.