تطبيق «سبوتيفاي» يحقق انتشاراً جيداً في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

حقق تطبيق «سبوتيفاي» Spotify الذي أطلق رسمياً في الإمارات نوفمبر الماضي انتشاراً جيداً في المنطقة، ومنح عشاق الموسيقى في المنطقة فرصة الاستماع لملايين الأغاني مجاناً وأكثر من 3 مليارات قائمة أغانٍ تناسب كل الأذواق واللحظات على اختلافها.

ويُتيح «سبوتيفاي» لمستخدميه مجاناً إمكانية الاستمتاع بتجربة مستخدم متكاملة باللغة العربية ومجموعة كبيرة من قوائم الأغاني من تنسيق الجمهور المحلي والعالمي. ويحظى المستخدمون بفرصة الاستماع إلى الأغاني التي يحبونها وتلك التي ستصبح المفضلة لديهم عند اكتشافها فيما بعد.

ويستخدم التطبيق اليوم أكثر من 207 ملايين مستخدم نشط، ويضم أكثر من 40 مليون أغنية في مخزون الموسيقى، ويتوفر فيه أكثر من 3 مليارات قائمة أغانٍ، ويتوفر التطبيق اليوم في 79 سوقاً حول العالم متضمنة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا والهند.

ويُعدّ «تحديد الذوق الموسيقي» الخطوة الأولى في إنشاء حساب «سبوتيفاي»، حيث سيُطلب منكم بعد تنزيل التطبيق المجانيّ وتسجيل الدخول، اختيار خمسة أو أكثر من فنانيكم المفضلين، ليقترح التطبيق أغاني تتناسب مع التفضيلات الموسيقية، ليتم تنسيق قائمتي «الميكس اليومي» و«موسيقتك الجديدة» بشكل خاص تبعاً لذوق المستخدم الموسيقي والأغاني التي استمع إليها مسبقاً، وستصبح مقترحاته أفضل وأكثر ذكاءً مع مرور الوقت.

كما يقدم التطبيق ما يصل إلى 15 قائمة أغانٍ منسقة حسب الذوق الموسيقي، وهذا يعني أن كل مستخدم يحصل على قوائم مختلفة تناسب نمط الموسيقى الذي يروق له. تتضمن «قوائم الأغاني حسب الطلب» مجموعة واسعة من أنماط الموسيقى ومنها «أفضل الأغاني العربية» و«RapCaviar» تتيح الاستماع للأغاني بأي ترتيب يرغب به المستخدم.

و يساعد وضع تخفيض معدّل استهلاك البيانات على «سبوتيفاي» في الاستماع للمزيد من الموسيقى دون القلق حيال استهلاك حزمة كبيرة من البيانات. ويمكن تفعيل هذا الخيار من زر الإعدادات في التطبيق.