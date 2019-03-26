هواوي تطلق هاتفين بمميزات غير مسبوقة

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت هواوي اليوم هاتفيها الجديدين المنتظرين HUAWEI P30 وHUAWEI P30 Pro، وينتمي الهاتفان الجديدان إلى سلسلة هواتف HUAWEI P30، التي تحمل الخصائص الجوهرية القوية لسلسلة P من هواوي من ناحية التصميم وقدرات التصوير، وتمثل أقوى سلسلة هواتف ذكية مزودة بكاميرا أنتجتها هواوي حتى اليوم.

فعلى صعيد إمكانيات الكاميرا، دمجت هواوي فيهما إمكانيات تنافس الكاميرات المحترفة، مثل حساس الصورة المبتكر سوبر سبكتروم (HUAWEI SuperSpectrum)، والعدسة البصرية سوبر زوم (HUAWEI SuperZoom)، والكاميرا الجديدة التي تعمل بتقنية أشعة الليزر تحت الحمراء لقياس المسافة عن المشهد المطلوب تصويره، والتي تسمى تايم أوف فلايت (Time of Flight) أو اختصاراً «تي أو إف»، بالإضافة إلى تقنية متقدمة لتثبيت الصورة بصرياً وبالاعتماد على الذكاء الاصطناعي

ويقدم الجهازان HUAWEI P30 وHUAWEI P30 Pro إمكانيات مدهشة لالتقاط الصور ومقاطع فيديو في جميع الأجواء وحالات الاستخدام.





وسجل الهاتف HUAWEI P30 Pro نتيجة قياسية غير مسبوقة في اختبار DxOMark بلغت 112 بالاعتماد على كاميرته الرباعية الجديدة من لايكا، والتي تشمل كاميرا رئيسة بدقة 40 ميجابكسل تتضمن حساس سوبر سبكتروم، وكاميرا واسعة زاوية التصوير جداً بدقة 20 ميجابكسل، وكاميرا للصور البعيدة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا «تي أو إف» من هواوي. ويضاف إلى كل ذلك كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي الرائعة بمستوى جديد تماماً.

يمتاز الحساس سوبر سبكتروم من هواوي بمقاس 1/1.7 بوصة بقدرته على التقاط الضوء بطريقة مختلفة جذريًا، إذ ينحرف الحساس لألوان RYYB عن مرشح RGBG Bayer التقليدي باستبدال وحدات البكسل الخضراء بوحدات بكسل صفراء فائقة الجودة، ما يرفع معدل إيزو إلى قيمة قصوى تبلغ 409600 على الجهاز HUAWEI P30 Pro و204800 على الجهاز HUAWEI P30.

وبفضل هذا التطور الأساسي في تقنية الحساسات والمقترن بقدرات تثبيت الصورة البصرية والاصطناعية وحساس الفتحة العريضة f/1.6 تتمكن هواوي في هذين الجهازين من تقديم تجارب رائعة في التصوير الفوتوغرافي والفيديو عبر مجموعة واسعة من السيناريوهات وظروف الإضاءة، حتى في حالات الإضاءة الضعيفة جداً -في الليل مثلاً- ليحصل المستخدم على صور ذات تفاصيل دقيقة وألوان حية ووضوح مذهل.



وتقدم قدرة التقريب القوية سوبر زوم للكاميرا الجديدة في هذا الجهاز النحيف الأنيق، إمكانية التكبير بدقة عالية تصل إلى 5 مرات من التكبير البصري، 10 مرات من التكبير الهجين، و50 مرة من التكبير الرقمي، وتحقق الكاميرا ذلك من خلال تصميم بيروسكوبي حيث يعمل المنشور الموجود في العدسة المقربة بثني الضوء بزاوية مناسبة لزيادة البعد البؤري مع المحافظة على ارتفاع الكاميرا قليلًا فلا يؤثر على تصميم الجهاز.



الجديد في كاميرا الجهاز HUAWEI P30 Pro أنها تضم أيضاً عضواً رابعاً هو كاميرا تي أو إف، القادرة على قياس معلومات عمق الصورة كي تتمكن من تقسيم مساحات الصورة بصورة دقيقة جداً. فالقياس الدقيق للمسافة يتيح إنتاج مستويات متعددة من تأثير بوكيه. وفي الوقت ذاته، يلتقط وضع سوبر بوتريه (Super Portrait Mode) جميع التفاصيل الدقيقة...حتى خصلات الشعر المنفردة في الصور. ويدمج هذا الوضع بين معلومات عمق الصورة ويعتمد على خوارزميات طورتها هواوي لإنتاج صور رائعة تتمتع بخلفيات مغشاة وأشخاص ووجوه بتفاصيل غنية ودقيقة تنقل التصوير إلى مستوى جديد تماماً مهما كانت شروط البيئة المحيطة.



الفيديو يدخل حقبة جديدة على الهاتف الذكي

تفتتح سلسلة هواتف HUAWEI P30 عصراً جديداً من قدرات تصوير الفيديو تشبه مستوى تصوير الاستوديو بما تتمتع به من مجموعة غنية من مزايا الفيديو. ونذكر بداية أن الحساس سوبر سبكتروم من هواوي قادر على التقاط الفيديو بجودة مذهلة حتى في الإنارة المنخفضة فتظهر المشاهد الليلية بوضوح مدهش. وأصبح التثبيت البصري والاصطناعي لاهتزاز الصورة متوفر في جميع إعدادات التقاط الفيديو، فيظهر الفيديو الذي تصوره ثابتاً في كل مرة. وتمكنك عدسة التقريب سوبر زوم أيضًا من التقاط مشاهد مقربة واضحة، ويساعدك محرر الأفلام المعتمد على الذكاء الاصطناعي بتحديد أبرز الأحداث تلقائياً في الفيديو ويقدم لك الأدوات اللازمة لإضافة موسيقى الخلفية والمؤثرات الخاصة، مثل الفواصل الزمنية والحركة البطيئة، وهكذا تتمكن من إنتاج محتوى فيديو جذاب تفخر بمشاركته مع الأصدقاء والعائلة.

وتقدم ميزة دوال فيو من هواوي (HUAWEI Dual-View) فكرة جديدة تماماً في عالم مقاطع الفيديو، فأجهزة سلسلة هواتف HUAWEI P30 تقدم هذه الميزة التي تتيح لك استخدام كاميرتين خلفيتين لتسجيل مقطعي فيديو من زاويتين مختلفتين في آن واحد، وبذلك تتمكن من التقاط مشاهد كاملة واسعة مع مشاهد مقربة للموضوع الذي تصوره يمكنك من إطلاق إمكانيات جديدة لالتقاط مقاطع فيديو بأساليب جديدة.



تصميم مذهل يستند إلى تراث عريق

صممت سلسلة الأجهزة HUAWEI P30 بلون ناتج عن تسع طبقات من الألوان النانوية. والجهاز HUAWEI P30 بمقاس 6.1 بوصة والجهاز HUAWEI P30 Pro بمقاس 6.47 بوصة يأتيان بتدرجات لونية جديدة: كريستالي لامع، أسود الفجر، شروق الشمس العنبري، الأبيض اللؤلؤي، الأسود. أما شاشتهما اللتان تدعمان دقة FHD+ (2340x1080) فمن النوع الذي يحمل ثلمة على شكل قطرة الندى ما يوفر أقصى مساحة للعرض ومظهر جمالي متسق ورحب. وتتضمن الشاشة الخالية من الإطار حساس بصمة في الشاشة للتحقق من الهوية بصورة سريعة وآمنة. ويقدم الجهاز HUAWEI P30 Pro أيضاً تقنية الشاشة ذات الخصاص الصوتية (HUAWEI Acoustic Display Technology) ما يتيح وضع مكبر الصوت في الشاشة لتوليد صوت عالي الجودة شبيه بما تسمعه من سماعات الأذن.



الابتكار الفائق

تستمر هواوي في المحافظة على تقاليدها في مجال الابتكار مع سلسلة هواتف Huawei P30. فالجهازان HUAWEI P30 وHUAWEI P30 Pro يتمتعان بمزايا جديدة رائدة في صناعة الهواتف الذكية تبرزهما على جميع جوانب القوة والأداء والكفاءة:



• تتمتع سلسلة هواتف HUAWEI P30 بأداء فائق وكفاءة منقطعة النظير بفضل المعالج كيرين 980 من هواوي (HUAWEI Kirin 980)، المصنع بتقنية من رتبة 7 نانومتر والمزود بوحدتي معالجة عصبية ما يمكنه من التعرف على الصور بسرعة أكبر.

• تقدم سلسلة هواتف HUAWEI P من هواوي نظام التشغيل EMUI 9.1، الذي يقدم نظام الملفات القابلة للقراءة فقط (EROFS) ما يحسن سرعة قراءة ذاكرة التخزين بنسبة كبيرة. ويدعم النظام أيضاً HUAWEI Share OneHop لمشاركة الملفات بسلاسة بين هواتف هواوي الذكية وحواسيبها.

• قدرة شحن فائق بالاعتماد على شاحن هواوي سوبر تشارج باستطاعة 40 واط يستطيع شحن البطارية القوية طويلة العمر بقدرة 4200 ميلي واط ساعي، إلى 70% من طاقتها القصوى خلال 30 دقيقة. وهي تتيح استخدام الهاتف بصورة مكثفة لأكثر من يوم كامل دون الحاجة إلى شحن البطارية.

• تتضمن سلسلة هواتف HUAWEI P30 على نظام تبريد سوبر كول يتيح له تبديد الحرارة بكفاءة وفعالية عالية حتى في حالات الاستخدام المكثف.

• يتمتع الجهازان بإمكانيات اتصالات لاسلكية متقدمة مع دعم شريحتي سيم، مع اتصالات أفضل للصوت والبيانات عبر Dual VoLTE .



وسوف تطلق هواوي هواتف HUAWEI P30 Lite في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. ويحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي سوبر ستار 32 ميجابكسل ثلاثية الأبعاد تعمل مع تأثيرات التجميل المدعوم بالذكاء الاصطناعي. ويعتلي خلف الجهاز كاميرا ثلاثية مع عدسة تصوير واسع 24 ميجابكسل مع قدرات الذكاء الاصطناعي وتتألف من كاميرا رئيسية 24 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، وكاميرا 8 ميجابكسل لزاوية التصوير الواسع للغاية وعدسة 2 ميجابكسل. ويتكون هذا الهاتف من واجهة التشغيل EMUI 9.0.1 ويقدم 4 جيجابايت رام و 128 جيجابايت ذاكرة داخلية نحو هدف تقديم أفضل تجارب الاستخدام. ويتميز هذا الهاتف بشاشة عرض Dewdrop قياس 6.15 بوصة وتحقق معدل شاشة إلى هيكل يبلغ 84.1 في المئة.



ويكمل هاتف HUAWEI P30 Lite مسار التميز في التصميم إذ يحتوي على تصميم زجاجي منحني ثلاثي الأبعاد ونحيف يقدم شكل عصري يندمج جيدا مع تقنيات هواوي الضخمة لتقديم تجربة استخدام فاخرة وملسة. يتوفر هاتف HUAWEI P30 Lite بثلاثة ألوان: "ميدنايت بلاك" الأسود، و’بيرل وايت‘ الأبيض، و’بيكوك بلو‘ الأزرق. سوف يتم الإعلان عن الاسعار خلال حفل الإطلاق الإقليمي لسلسة هواتف HUAWEI P30 والتي سوف تقام في دبي في الأول من أبريل.

