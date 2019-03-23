فتح الطلب المسبق على تلفزيون QLED 8K من «سامسونغ»

المصدر: دبي - البيان

أكدت «سامسونغ» إنها أطلقت الأسبوع الماضي عملية الطلب المسبق على تلفزيون Q900R QLED 8K الجديد، الذي ينقل التجربة الترفيهية المنزلية للمستهلكين إلى مستوى جديد من التميز.

ويشمل التلفزيون الجديد العديد من الميزات والتقنيات الجديدة والمطّورة بما في ذلك جودة الصورة بدقة HDR 8K وتقنية الارتقاء بجودة الصورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب الخصائص المتوافقة مع مفهوم المنزل الذكي.

ويتوفر تلفاز «سامسونغ» الجديد بحجمين ( 75 بوصة و82 بوصة)، ويأتي مع تحسينات تشمل دقة عرض حقيقية 8K وتقنية عرض بالمدى الديناميكي العالي بدقة 8K، إلى جانب معالج عرض نقطي بدقة 8K، ما يتيح للمستهلكين الاستمتاع بمشاهدة صور نابضة بالحياة تحاكي الواقع.