محرك حاسوبي مخصّص للألعاب

المصدر: دبي- البيان

طرحت شركة ويسترن ديجيتال الجيل الثاني من محركات الكمبيوتر عالية الكفاءة SN750 NVMe SSD المصمم خصيصاً للألعاب، بسعة تصل إلى 2 تيرابايت على واجهة واحدة M.2.

وسيساعد المحرك الجديد المغرمين باللعب والأداء الفائق الوصول إلى مستوى متميز في الألعاب.

وسيتضمن المحرك مروحة تبريد لسعة تتراوح بين 500 جيجا بايت و2 تيرابايت. كما أضافت ويسترن ديجيتال خاصية «وضعية لعب» إلى منصة المحرك ما سيسمح للمستخدمين بتعطيل وضعية انخفاض الطاقة للسماح للمحرك بالعمل بالدرجة القصوى ولفترات أطول، بسرعة قراءة تصل إلى 3,470 ميجا بايت في الثانية، لموديلات سعة 500 جيجا بايت وواحد تيرابايت، وسرعة كتابة تصل إلى 3,000 ميجا بايت في الثانية لموديلات سعة 1 تيرابايت.