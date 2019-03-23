«تانغو» تعتمد الأوامر الصوتية

المصدر: دبي - البيان

تبسّط طابعة «تانغو» العصرية من «إتش بي» عملية الطباعة من خلال تشغيلها بالكامل من خلال تطبيق على الهاتف الذكي أو التعامل معها عبر الأوامر الصوتية.

فمن خلال خطوات الإعداد السلسة والاتصال القائم على السحابة، يمكنك طباعة الملفات ومسحها ضوئياً ونسخها من أي مكان.

ولا ينفد الحبر منها أبداً، حيث يمكنك طلب الأحبار من خلال التطبيق مباشرة أو السماح للطابعة بالقيام بذلك نيابة عنك. وسيساعدك التطبيق أن تبقى على علم بكل ما يخص الطابعة بداية من انتهاء عملية الطباعة مروراً بمستويات الحبر أو الأوراق، وحتى إذا كان غطاء الطابعة مغلقاً. وصنعت «تانغو» من مواد ناعمة تعطي لمحة جمالية مع «إضاءة إرشادية» من نوع LED.