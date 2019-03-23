15 مليار دولار عوائد «شاومي» في 7 سنوات

المصدر: دبي - البيان

قال دونوفان سونغ مدير المنتجات في شاومي للهواتف والأجهزة الذكية، إن عوائد الشركة، التي اشتهرت بطرحها هواتف ذات ميزات فائقة وبأسعار أقل بكثير من نظيراتها، تخطت حاجز 15 مليار دولار.

مشيراً إلى أن الشركة التي تأسست في 2012 من مجموعة من المهندسين الشباب في الصين حققت نمواً بنسبة أكثر من 32% العام الماضي، في الوقت الذي انخفضت فيه مبيعات أكثر الشركات، لتصبح شاومي اليوم الرابعة من حيث حجم المبيعات على مستوى العالم وفقاً لبيانات «جي إف كيه».

جاء ذلك خلال حفل إطلاق Mi 9، أحدث هواتف شاومي الذكية، الذي يتميز بكاميرا ثلاثية تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي، وشحن لاسلكي للبطارية بقوة 20 واطاً، هي الأعلى بين الهواتف الأخرى من هذه الفئة، وأداء فائق بفضل المعالج «سنابدراغون 855» من كواكوم.

كما أعلنت الشركة أيضاً عن إطلاق الهاتف اللوحي «ريد مي نوت 7» Redmi Note 7، المتميّز بشاشة كبيرة وبطارية وفيرة، علاوة على دفعه حدود قدرات التصوير في الأجهزة المحمولة إلى آفاق أرحب نسبة لسعره.

وأضاف سونغ أن الشركة التي استثمرت أكثر من مليوني درهم قبل عامين في أول متجر لها في الشرق الأوسط في دبي، تمكنت العام الماضي وحده من بيع أكثر من 120 مليون هاتف، في حين وصل عدد المنتجات التي باعتها الشركة ومقرها بكين منذ تأسيسها إلى أكثر من 151 مليون جهاز متصل من إجمالي منتجات الشركة وعددها أكثر من 55 منتجاً.

كاميرا ثلاثية ذكية

ويُعد الهاتف الذكي Mi 9 أول جهاز من شركة «شاومي» مزوداً بكاميرا ثلاثية تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي، وتوظف الكاميرا الأساسية أحدث مستشعرات «سوني»، وهو IMX586 1/2«العامل بدقة 48 ميغابيكسل.

وبإمكان المستخدمين التقاط صور أوضح وأكثر سطوعاً في ظروف الإنارة الخافتة، يستخدم المستشعر في ظروف الإنارة الخافتة تقنية دمج المعلومات المكونة من أربعة بيكسلات في وحدة بيكسل واحدة كبيرة، ما يحسّن الوضوح بدرجة كبيرة.

وقد استطاعت توليفة الكاميرا الثلاثية المشتملة على كاميرا رئيسة وكاميرا بزاوية عريضة فائقة بدقة 16 ميغابيكسل وكاميرا مقرِّبة للصور البعيدة بدقة 12 ميغابيكسل، منح الهاتف Mi 9 مجموع نقاط بلغ 107 من قبل موقع DxOMark الذي يُعد مصدراً موثوقاً به لتقييم كاميرات الهواتف المحمولة من مختلف المصنعين، ما منح الهاتف المركز الثاني في التصنيف العالمي بين جميع الهواتف الذكية التي خضعت لاختباراته، إلا أن الاختبارات الخاصة بتصوير الفيديو منحته 99 نقطة ليحلّ في المرتبة الأولى بفئة تصوير الفيديو على الموقع.

ويتمتع Mi 9 بشاشة «أموليد» من سامسونج وبتصميم خلفي منحنٍ بالكامل، يسمح بحمله بأريحية في راحة اليد.

وقد خضعت خلفية الجهاز لمعالجة لونية فريدة متطورة تُعطيها طيفاً قزحياً أنيقاً مجسماً، تجعل الهاتف يبدو مختلفاً عند حمله كل مرة، وقد استوحي هذا التصميم المنحني بالكامل من أعمال المهندس المعماري الإسباني الشهير «أنطوني غاودي».

«ريد مي نوت 7»

يمثّل الهاتف اللوحي «ريد مي نوت 7» أكبر تحوّل بالتصميم في سلسلة «ريد مي»، إذ يتميز بأسلوب تصميمي جديد يأتي فيه جانباه الأمامي والخلفي مغطيين بزجاج غوريللا 5.

ويبلغ قياس شاشة «دوت دروب» 6.3 بوصات، وتأتي بنسبة ارتفاع إلى عرض تبلغ 19.5:9، وهي تعمل بالوضوح الكامل FHD وبدقة 2380 × 1080. وتتيح الشاشة Redmi Note 7 ذات الكثافة النقطية العالية والألوان الدقيقة (التي تشتمل على 84% من مجموعة ألوان NTSC) واحدة من أفضل التجارب المرئية في فئتها.