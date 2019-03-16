«لوميكس إس» تلتقط صوراً عالية الجودة

المصدر: دبي ـ البيان

تتميّز سلسلة الكاميرات الرقمية «لوميكس إس» LUMIX S الجديدة من باناسونيك بعدسة أحادية عديمة المرايا ومستشعر صور CMOS بالإطار الكامل أو قياس 35 ملم.

وتستند الكاميرتان الجديدتان إلى معيار تثبيت العدسات L-Mount، الذي يتميّز بقطر داخلي كبير وأبعاد صغيرة توفر مستوىً عالياً من التوازن وضبطاً جيداً للتركيز البؤري، للوصول إلى أفضل مستويات الأداء والحجم التي قد يتيحها نظام كاميرا أحادية العدسة عديمة المرايا. ويعمل نظام التركيز التلقائي عالي السرعة والدقة، المزود بتقنية التحكم المتقدم بالعدسة، إلى جانب المستشعر.