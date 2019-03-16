«سوبر سيرفر» تعزّز التصفّح الآمن للإنترنت لدى الأطفال

في إطار التزامها بضمان توفير شبكة إنترنت أكثر أماناً للجميع، تعاونت «سيسكو» مع الكاتبة التقنية تمارا كلارك لإطلاق قصة للأطفال بعنوان «سوبر سيرفر»، وذلك احتفالاً بمرور 30 عاماً على انطلاق شبكة الإنترنت العالمية، وتعزيزاً لرفع مستوى الوعي بمخاطر التصفح غير الموجّه لشبكة الإنترنت عند الأطفال.

ويدور الكتاب عن صبي عمره خمسة أعوام اسمه «والي» يحب ركوب الأمواج وتصفح الإنترنت، ويتعلم الصبي خلال تجربته في تصفح شبكة ويب التعامل مع كل شيء يصادفه على الشبكة من النوافذ المنبثقة والتنمر الإلكتروني عبر الإنترنت، إلى قواعد التصريح بالمعلومات الشخصية وتشاركها.

وتهدف قصة تمارا إلى منح الوالدين أداة ممتعة لتثقيف أطفالهم بشأن مسائل السلامة على الإنترنت من خلال قصة جذابة خفيفة غنية بالمعلومات مكتوبة بلغة سهلة مع قافية، لتشجع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و7 سنوات على اتباع إرشادات بسيطة للانخراط في التفاعل مع ما يقدمه الإنترنت لكن بطريقة آمنة أكثر.

وقالت تمارا كلارك كاتبة القصّة: «بصفتي والدة تربي أبناءها خلال هذا العصر الرقمي، ألمس على أرض الواقع كيف يمكن أن يبدو الإنترنت مروّعاً، لكنني من جهة أخرى أعشق التقنية وأعرف أيضاً الفرص الثرية التي تقدمها، ولهذا عملت على كتابة قصة «سوبر سيرفر» لتزويد الآباء بالأدوات اللازمة لتعليم أطفالهم، والاستفادة من استخدام الإنترنت بطريقة مسؤولة.

وما يثلج صدري أن أجد شركات تقنية مرموقة مثل «سيسكو» مستعدة لدعم هذا التوجه، فهي لا تكتفي لأن تكون رائدة في قطاعها فقط، بل تتصدر أيضاً مهمة الدفاع عن إنترنت أكثر أماناً للجميع». دبي ـ البيان