«آيسر»: %5 نمو سوق الحواسيب المحمولة في الإمارات 2019

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

توقّعت جومانا كرم الرئيس الإقليمي للتسويق وعمليات المبيع لشركة «آيسر» في الشرق الأوسط، تحسن سوق الحواسيب المحمولة في الإمارات بشكل طفيف هذا العام وتحقيق نمو بنحو 5% بنهاية 2019.

وذلك بعد أن شهدت السوق تراجعاً في مبيعات الحواسب بأنواعها المختلفة بمعدل 25% بنهاية العام الماضي وفقاً لبيانات «جي إف كيه». وأرجعت كرم في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» أسباب الأداء المتواضع للسوق العام الماضي إلى سببين رئيسين:

الأول تراجع القوة الشرائية للمستهلكين من تأثير ضريبة القيمة المضافة، وهو ما ظهر جلياً من خلال تراجع مبيعات شريحتي الحواسيب المبتدئة والرائجة بشكل كبير العام الماضي. وأوضحت: «أدى فرض ضريبة القيمة المضافة إلى عزوف شريحة من المستهلكين عن الشراء وتأجيل شرائح أخرى خططها إلى حين تحسن ظروفها المعيشية».

وأما السبب الثاني لتراجع السوق فقالت كرم إنه يعود إلى تراجع سوق تصدير الحواسيب في الدول إلى نحو 20%. وأضافت: «تشير بيانات السوق في شهري يناير وفبراير إلى وجود تحسن طفيف بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ونتوقع تحسناً في أداء السوق هذا العام لأن الشركات أصبحت أكثر قدرة على تحديد المنتجات الأكثر طلباً وأسعارها، إضافة إلى أن المستهلك بات أكثر استيعاباً لعبء «المضافة». وتوقعت أداء أفضل خصوصاً في فئات حواسيب بالغة النحافة UltraSlim والحواسيب المتحولة القابلة للدوران بزاوية 360 درجة، إضافة إلى حواسيب الألعاب.

«سويفت 5»

وقالت كرم إن «آيسر» ستفتح باب الطلب على حاسوب «سويفت 5» المحمول الأكثر نحافة في العالم بشاشة 15 بوصة على موقع «شرف دي جي» اعتباراً من يوم الأحد، مشيرة إلى أن وزن الحاسوب الذي يقل وزنه عن 1 كيلوغرام يجعله مثالياً للأشخاص كثيري الحركة والتنقّل.

ويمتاز «سويفت 5» بهيكل أنيق مصنوع من مواد متطورة بما فيها خلائط المغنيزيوم والليثيوم الخفيفة التي تدخل في تصنيع الغطاء العلوي والسفلي للجهاز. ويعمل جهاز الحاسوب «سويفت 5» بنظام التشغيل ويندوز 10 وأحدث معالجات أنتل من الجيل الثامن، ليقدم أداء استثنائياً يستمر طوال يوم العمل.

وأضافت كرم: «صُمم جهاز الحاسوب «سويفت 5» (SF515-51T)، خصيصاً ليلبي متطلبات العملاء المميزين والطامحين في الحصول على جهاز يثير الإعجاب بفضل أدائه الاستثنائي وتصميمه المدمج، ويتميّز بشاشة لمس ذات دقة فائقة تبلغ 1920 × 1080، كما جاءت الشاشة مزودة بتقنية التبديل بين اللوحات (IPS). أما حوافها الرفيعة للغاية تجعل نسبة الشاشة إلى الهيكل 87.6% وهي نسبة خيالية تمنح مستخدم الجهاز تجربة مشاهدة ممتعة».

وأوضحت كرم أن خلائط المغنيزيوم والألمنيوم تمنح المزيد من المتانة في منطقة مسند الرسغ وراحة اليد. وبفضل لوحة التحكم المضاءة بتقنية LED، أصبح بإمكان المستخدمين العمل بفعالية طوال النهار وحتى أثناء الليل.

وأشارت إلى أن وظيفة واي فاي Intel Wireless-AC 9560 في الحاسوب توفّر أداء جيجابت 2x2 802.11ac اللاسلكي، فيعزز بذلك تجربة بث الفيديو، والمشاركة، ومؤتمرات الفيديو، وألعاب الفيديو.