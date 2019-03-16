«سامسونغ» تُفاجئ سكان الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

احتفلت سامسونغ بالذكرى السنوية العاشرة لها عبر إطلاق مجموعة جديدة من الهواتف الذكية، التي تدشن عقداً جديداً من الابتكار مع تقديم هدايا مميزة في جميع أنحاء الإمارات، بما في ذلك أحدث الهواتف المذهلة من سلسلة «غالاكسي إس» Galaxy S.

وبعد أسبوع طويل من الاحتفالات في صالات السينما، وملاعب كرة القدم، والنوادي الرياضية، والجامعات، تُفاجئ سكان الدولة بتصميم على شكل S10 في حلبة التزلج بدبي مول، حيث حصل 10 فائزين على هواتف ذكية من طراز «غالاكسي إس10» كما حصل آلاف الزائرين على قسائم خصم لمنتجات سامسونغ.

وقام الزوار بالمشاركة في «متاهة غالاكسي» العملاقة المليئة بالتحديات، حيث فاز المشاركون في تحدي المتاهة بهاتف «غالاكسي إس10+» كل أربع ساعات.