ماسحات ضوئية بإنتاجية كبيرة

المصدر: دبي ـ البيان

أطلقت شركة «إبسون» أسرع سلسلة لها من الماسحات الضوئية بنظام التغذية بالورق، WorkForce DS-970 وDS-870، وهما جهازان عاليا الموثوقية للبيئات التي تتسم بضغوط عمل عالية مثل قطاعات الرعاية الصحية والشؤون القانونية والخدمات المالية.

وبفضل سرعات الالتقاط الرائدة في السوق التي تبلغ 85 صفحة في الدقيقة و170 صورة في الدقيقة، ووحدة التغذية التلقائية بالمستندات‬‏‫ العالية السعة التي تبلغ 100 ورقة، ووظائف معالجة المهام المتقدمة، يُثبت هذان الجهازان أنهما لا يُقدران بثمن في أي سير عمل تجاري.

ويأتي كلاهما مزوّدين بلوحة LCD ملونة جديدة لتحسين الاستخدام السهل لوظائف التحكّم في المهام والأجهزة، في حين تتضافر المستشعرات الداخلية والبرامج المبتكرة لرفع معدلات الإنتاجية وجودة الصور.‬‬‬‬‬