حواسب من «آيسر» لدعم الطلبة

المصدر: دبي - البيان

تتميز أجهزة الحاسوب الجديدة من «آيسر» «كروم بوك 512» و«سبن 512»، بتصاميم متينة ومواصفات فريدة من نوعها، مثل كاميرات الويب الثنائية، وشاشة «كورنينغ غوريلا» الزجاجية المضادة للميكروبات، ولوحة المفاتيح الملائمة للأطفال، لتضمن لأجهزة «كروم بوك» المحمولة الجديدة من آيسر، التغلب على معظم التحديات الشائعة التي يواجهها القطاع التعليمي.

وتدعم أجهزة «كروم بوك» المحمولة الجديدة من «آيسر»، تطبيق «غوغل بلاي» عند إصدارها، وبالتالي، ستتيح للطلاب الوصول إلى تطبيقي الويب «أندرويد» و«كروم» لأغراض التعلم والبحث والترفيه وغيرها.

وتتميز هذه الأجهزة بلوحة مفاتيح مقاومة للسوائل، ومزودة بنظام تصريف يعمل على توجيه المياه بمعزل عن المكونات الداخلية للجهاز، وتصريفها من الجزء السفلي لهيكل الجهاز، كما تتميز لوحة اللمس بمقاومتها للرطوبة.