«مايت بوك 13» يجمع الأناقة والابتكار

المصدر: دبي ـ البيان

يعتبر حاسوب «مايت بوك 13» الجديد من هواوي أحدث جهاز في سلسلة حواسيب نوت بوك، ويستهدف فئة الشباب الذين يريدون منتجاً يجمع بين التصميم الأنيق والابتكار، مثل الخريجين والمسؤولين الشباب الذين يحتاجون إلى السرعة في إنجاز أعمالهم. ويعيد الجهاز تعريف معايير الشاشات والأداء والربط البيني من خلال الشاشة الجديدة.

ويدعم الجهاز الجديد الاتصال الذكي بين الأجهزة الذكية والحواسيب، ما يعيد تعريف التفاعل بين الأجهزة واتصالها ببعضها. ويمتاز الحاسوب الذي يتوفر في الإمارات خلال الأسبوع الحالي بخفة وزنه وتصميمه الأنيق وشاشته الكبيرة من مقاس 13 بوصة، وتصميمه فائق النحافة ووزنه الخفيف بالإضافة إلى المشاركة الذكية للبيانات لاسلكياً من خلال ميزة «ون هوب».