%170 نمو مبيعات هواتف «هونر» الذكية 2018

المصدر: دبي- البيان

حققت هواتف «هونر» الذكية، نمواً بنسبة 170% في مبيعاتها على مستوى العالم في العام 2018، متغلبة بذلك على اتجاه التراجع العالمي السائد، الذي تشهده مبيعات الهواتف الذكية.

وذلك بحسب بيان عن الشركة التي أشارت إلى أن الأداء المتفوق لمبيعاتها تلقى دعماً أساسياً ببيعها أكثر من 10 ملايين وحدة عالمياً من هاتفها الرائد «هونر 8 إكس» منذ إطلاقه في أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى بيعها أكثر من 1.5 مليون وحدة من هاتفها المتقدم «هونر فيو20» منذ إطلاقه في يناير هذا العام.

وبالرغم من الانخفاض في مبيعات الهواتف الذكية خلال النصف الثاني من العام الماضي إلا أنه واستناداً إلى تقرير نشرته شركة «جي إف كي» تمكنت علامة «هونر» من الصعود إلى المركز الرابع لمبيعات الهواتف الذكية في الإمارات، ونجحت في الاستحواذ على حصة إضافية من السوق.

وقال كريس سنبياغونغ، رئيس علامة «هونر» في الشرق الأوسط «لا ريب في أن تمكن «هونر» من النمو في المنطقة على الرغم من التراجع الذي تشهده مبيعات كبرى العلامات التجارية الأخرى يمثل نجاحاً كبيراً يتجاوز المعتاد.

ولا تألو «هونر» جهداً في سبيل المحافظة على مكانتها في صدارة التقدم التقني والابتكار، فهي تتمسك بالجودة العالية والابتكار كمحور رئيس من استراتيجية أعمالها. ولهذا نخصص 10% من إيرادات مبيعاتنا كل عام لتمويل الأبحاث والتطوير ما يجسد جهودنا المتواصلة في تطوير تقنياتنا».

وتكشف أحدث الأرقام التي نشرتها شركة أبحاث السوق الرائدة في الصين «سينو» بأن «هونر» تفوقت على جميع العلامات التجارية الأخرى في قطاع الهواتف الذكية خلال العام 2018 على صعيدي حجم المبيعات والعائدات، إذ وصل عدد الأجهزة التي شحنتها خلال العام 2018 إلى نحو 55 مليون وحدة، وارتفعت إيراداتها إلى أكثر من 12 مليار دولار.