10 خصائص فريدة في «غالاكسي إس 10»

المصدر: دبي ـ وائل اللبابيدي

احتفاءً بمرور عقد من الزمن على إطلاق أول هاتف في سلسلة «غالاكسي إس» Galaxy S، التي باعت الشركة منها 2 مليار جهاز حتى الآن، كشفت سامسونغ الخليج للإلكترونيات، الستار، الأربعاء الماضي، عن ثلاثة هواتف رائدة ضمن مجموعة «غالاكسي إس 10»، التي تتميز بعشر خصائص ومواصفات فريدة، تقول سامسونغ إنها الأولى من نوعها على مستوى العالم، تحوّل الهاتف، حسب رأي بعض الخبراء، إلى «كمبيوتر فائق في جيبك». فيما تلك الخصائص العشر:

شاشة «أموليد» ديناميكية

تم تعزيز هواتف «غالاكسي إس 10»، بأفضل شاشة عرض من سامسونغ حتى الآن. وباعتباره أول هاتف ذكي مزود بتقنية HDR10. وتقدّم الشاشة محتوى رقمياً نابضاً بالحياة، تمكّن من رؤية نطاق أوسع للألوان، والحصول على صورة واقعية ورائعة. كما توفّر الشاشة ميزة Eye comfort، التي تخفض الضوء الأزرق.

فيديو HDR10

يعد هاتف «غالاكسي 10» أول جهاز قادر على تسجيل فيديو بدقة HDR10 في الكاميرا الخلفية، مثل تقنية «دولبي فيجن»، فإن HDR10 تتعلق بإضافة بيانات وصفية ديناميكية إلى إشارة HDR، ما يعني إمكانية تحديد السطوع وتغييرها على أساس كل إطار على حدة، بحيث يمكن نشر نطاق الألوان الكامل، حتى في المشاهد التي تحتوي فقط على عناصر مظلمة أو خفيفة فقط.

والنتيجة هي تدرجات ألوان طيفية أفضل، وبالتالي، المزيد من التفاصيل في الصورة. كما أن خاصية Super Steady، تتيح للمستخدم تسجيل اللحظة بشكل مميز.

عدسة كاميرا محفورة بالليزر

يحمل «غالاكسي 10» كذلك أول عدسة كاميرا داخل شاشة أموليد (AMOLED) ديناميكية محفورة بتقنية الليزر عالي الدقة، لمنح المستخدمين أفضل نسبة «شاشة إلى جسم» في أي هاتف حتى اليوم.

قارئ بصمة بالموجات فوق الصوتية

تتميز شاشة «غالاكسي إس 10»، باحتوائها على أول ماسح بصمات لأصابع اليد بالموجات فوق الصوتية في الشاشة، والذي يقرأ الخطوط ثلاثية الأبعاد لبصمة الإبهام، لتحسين مستويات الحماية والأمان للهاتف.

ومن خلال حصولها على شهادة اعتماد من منظمات معايير الإنترنت FIDO الأولى من نوعها في العالم، توفر مزايا التحقق البيومترية من الجيل التالي في الهاتف، مستويات حماية عالية للحفاظ على أمن وخصوصية الجهاز.

دعم واي فاي 6

زوّدت الهواتف بخاصية اتصال لاسلكي ذكية، تتيح اتصال آمن دون انقطاع، من خلال التبديل بشكل سلس بين تقنيتي بين واي فاي وLTE، بالإضافة إلى إرسال تنبيهات لهم عند وجود اتصالات لاسلكية تنطوي على خطورة محتملة، مع أول دعم لمعيار Wi-Fi 6 الجديد، الذي يسرّع الاتصال اللاسلكي بأربع مرات، مقارنة مع المستخدمين الآخرين في المناطق المزدحمة، مثل المطار.

ويمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة اتصال LTE سريعة، لعمليات التنزيل والتصفح، بسرعة تصل إلى 2.0 غيغابت في الثانية، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.

«دولبي أتموس» للألعاب

يعتبر «غالاكسي إس 10»، أول جهاز يوفر صوت دولبي أتموس (Dolby Atmos)، لوضعية الألعاب على هاتف ذكي، التي توفّر تجربة صوت محيطي ثلاثي الأبعاد، ليشعر المستخدم أنه محاط بالصوت من جميع الجهات، تعزّزها سماعات ستيريو أعلى بنسبة 20 % من «إس 9».

ألعاب «يونيتي»

يعد هاتف «غالاكسي 10»، أول جهاز يتم تحسينه ليتناسب مع الألعاب التي يتم تطويرها على منصة «يونيتي» Unity، ولعبها بسلاسة بدون أي كمون، من خلال ميزة «الأداء المتكيّف»، علماً بأن 50 % من أكثر 1000 لعبة شعبية في العالم، مبرمجة بنظام «يونيتي».

بطارية ذكية

تعمل برمجيات الهاتف المعززة بتقنية الذكاء الاصطناعي تلقائياً، على تحسين أداء البطارية ـ الأقوى أداء من بطارية «غالكسي إس 9 بنسبة 25 %»، ووحدة المعالجة المركزية، وذاكرة الوصول العشوائي، وحتى درجة حرارة الجهاز، وفقاً لكيفية استخدام الهاتف، كما تستمر هذه البرمجيات بالتعلم، وتحسين أدائها مع مرور الوقت.

ومن خلال الاعتماد على قدرات الذكاء الاصطناعي، يكوّن هاتف «غالاكسي إس 10» أيضاً، معرفة حول كيفية استخدام جهازك لتشغيل التطبيقات الأكثر استخداماً بشكل أسرع.

تصديق «تحالف فيدو»

يعد هاتف «غالاكسي 10»، أول جهاز يحصل على تصديق علامة فيدو (FIDO Alliance) للمكونات البايومترية، والتي تسمح للمستخدمين التخلي عن استخدام كلمات المرور.

واستخدام بدلاً من ذلك بصمة الإصبع، أو رقم التعريف الشخصي، لتسجيل الدخول إلى المتصفحات أو التطبيقات على أجهزتهم. وتحالف «فيدو»، هو اتحاد شركات تم إطلاقه في فبراير 2013، لمعالجة المشكلات التي يواجهها المستخدمون في إنشاء وتذكر أسماء مستخدمين وكلمات مرور متعددة.

اعتماد VDE

حصلت شاشة العرض الديناميكية الجديدة في الهاتف، على أول اعتماد شاشة من قبل رابطة الهندسة الكهربائية، والتقنيات الإلكترونية وتقنيات المعلومات VDE، باعتبارها شاشة متطورة، تقدم ألواناً مشرقة ونابضة، مع نسبة تباين مميزة، وذلك لتمكين المستخدمين من الاستمتاع بمشاهدة ألوان سوداء أكثر عمقاً، وبيضاء أكثر إشراقاً.