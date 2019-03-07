سامسونج تطلق 3 هواتف ضمن مجموعة Galaxy S10

المصدر: البيان الإلكتروني

احتفاءً بمرور عقد من الزمن على إطلاق أول هاتف في سلسلة Galaxy S، كشفت سامسونج الخليج للإلكترونيات، الستار عن 3 هواتف ضمن مجموعة Galaxy S10، وذلك في حدث خاص جرت فعالياته في فندق سيزار بلاس فوروم، بجزيرة بلوواترز.

وتعليقاً على إطلاق سلسلة الهواتف الجديدة، قال طارق صباغ، رئيس قسم مجموعة المعلومات والهواتف النقالة في شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات : "تحتفل سامسونج بعشر سنوات من التميز عبر كتابة فصل جديد يضاف إلى تاريخها الغني بالإبتكارات. توفر الهواتف الثلاثة الحديثة تقنية عرض جديدة كلياً إضافة إلى مزيد من المواصفات والمزايا في وظائف الكاميرات والأداء لتدشين عصر جديد من الإبداع في تكنولوجيا الهواتف الذكية، ما يوفر للمستخدمين في الإمارات تجارب فريدة إضافة إلى تعزيز قدراتهم لتحقيق المزيد من الانجازات."

شاشة العرض من نوع Dynamic AMOLED: تجربة مشاهدة بدقة عالية على امتداد الشاشة باستخدام ماسح بصمات أصابع اليد بالموجات فوق الصوتية:

تم تعزيز هاتف Galaxy S10 بأفضل شاشة عرض من سامسونج حتى الآن، وهي أول شاشة عرض ديناميكية على مستوى القطاع. وباعتباره أول هاتف ذكي مزود بتقنيةHDR10 + ، تقدّم الشاشة محتوى رقميًا نابضًا بالحياة، وسيتمكن المستخدمون من خلال ميزة التحديد الديناميكي من رؤية نطاق أوسع للألوان والحصول على صورة واقعية ورائعة. إضافة إلى ذلك، تم اعتماد شاشة العرض الديناميكية الجديدة في الهاتف من قبل رابطة الهندسة الكهربائية والتقنيات الإلكترونية وتقنيات المعلومات VDE باعتبارها شاشة متطورة تقدم ألوان مشرقة[1] ونابضة مع نسبة تباين مميزة وذلك لتمكين المستخدمين من الاستمتاع بمشاهدة ألوان سوداء أكثر عمقاً وبيضاء أكثر إشراقاً.[2]

وسيستمتع المستخدمون أيضاً بدقة ألوان استثنائية حتى في بيئات الإضاءة القوية، حيث تم التحقق من هذه الميزة من قبل شركة DisplayMate. والأكثر من ذلك، تعمل شاشة Dynamic AMOLED أيضًا على تقليل الضوء الأزرق من خلال ميزة [3] Eye Comfort المعتمدة من شركة TÜV Rheinland وذلك دون المساومة على جودة الصورة أو الحاجة لإضافة أي فلاتر.

وبفضل عملية هندسية رائدة أجرتها سامسونج، تجمع شاشة العرض الفريدة في هاتف Galaxy S10 مجموعة من المستشعرات والوظائف الخاصة بتقنية الكاميرات في مكان واحد على الشاشة – بحيث تتمكن من زيادة والتحكم بمساحة شاشة العرض دون أي مؤثرات.

كما تتميز شاشة العرض الديناميكي في Galaxy S10 باحتوائها على أول ماسح بصمات لأصابع اليد بالموجات فوق الصوتية[4] في الشاشة والذي يقرأ الخطوط ثلاثية الأبعاد لبصمة الإبهام لتحسين مستويات الحماية والأمان للهاتف. ومن خلال حصولها على شهادة اعتماد من منظمات معايير الإنترنت FIDO Alliance Biometric Component الأولى من نوعها في العالم، توفر مزايا التحقق البيومترية من الجيل التالي في الهاتف مستويات حماية عالية للحفاظ على أمان جهازك وخصوصيتك.

كاميرا بمزايا احترافية:

استناداً إلى ريادة سامسونج في تطوير خصائص مبتكرة في كاميرا الهواتف الذكية مثل خاصيتي البيكسل المزدوج وفتحة العدسة المزدوجة، يقدّم Galaxy S10 تكنولوجيا جديدة للكاميرا بخصائص أكثر ذكاءً وتطوراً لتمكين المستخدمين من التقاط صور وتسجيل مقاطع فيديو عالية الجودة:

• عدسات فائقة الاتساع:

يأتي هاتف Galaxy S10 بعدسات فائقة الاتساع هي الأولى من نوعها في سلسلة S Galaxy، مع مجال رؤية يصل إلى 123 درجة، تماماً كالعين البشرية. وتساعد العدسات فائقة الاتساع المستخدمين في التقاط صور للمشهد بشكل كامل وتعتبر مثالية للالتقاط صور للمناظر الطبيعية المذهلة والصور البانورامية الكبيرة وصورة لجميع أفراد العائلة.

• فيديوهات فائقة الدقة وعالية الجودة:

يوفر Galaxy S10 للمستخدمين إمكانية تسجيل فيديوهات فائقة الدقة والوضوح مع تقنية تثبيت الصورة الرقمية. فسواء كان المستخدم يرقص في منتصف الحفل أو يحاول تسجيل كل التفاصيل الخاصة بتجربة ركوب الدراجة، فإن خاصية Super Steady تتيح له تسجيل اللحظة بشكل مميز. ويمكن للكاميرات الأمامية والخلفية تسجيل الفيديوهات بدقة UHD، وللمرة الأولى على مستوى القطاع، تمنحك الكاميرا الخلفية إمكانية تسجيل الفيديوهات بتقنية [5]HDR10+.

• كاميرا بتقنية الذكاء الاصطناعي:

ينقل هاتف Galaxy S10 الميزات الذكية إلى مستوى أعلى من الدقة بفضل وحدة المعالجة العصبية أو الذكاء الاصطناعي (NPU) التي تتيح للمستخدمين الحصول على صور احترافية رائعة دون الحاجة إلى إعادة ضبط إعدادات الكاميرا المتقدمة يدوياً. ويمكن لخاصية تحسين المشهد الآن التعرف على المشاهد الإضافية ومعالجتها بشكل أكثر دقة بفضل وحدة المعالجة العصبية. ومن خلال ميزة "اقتراحات الصورة" Shot Suggestion، يقدم لك Galaxy S10 توصيات تلقائية بحيث يمكنك تأطير وتحديد صورتك بشكل أفضل من أي وقت مضى.