لأول مره عبر البيان تعرف على مواصفات "هواوي مايت إكس " القابل للطي

المصدر: دبي - علي الزكري

لأول مرة منذ الكشف عنه في مؤتمر الهواتف النقالة الذي انعقد في مدينة برشلونة الإسبانية الشهر الماضي ، كشفت شركة هواوي وتحديدا عبر البيان عن المواصفات الكاملة لهاتفها الجديد " هواوي مايت إكس " HuaweiMateX القابل للطي والذي يوصف بأنه الأسرع في العالم كونه يعمل بتقنية الجيل الخامس 5G ويعتمد بالكامل على تقنيات الذكاء الإصطناعي .

السيد جيسون شون ، مدير التسويق في شركة هواوي ،وفي دبي تحديدا استقبل صحيفة البيان ، وكشف لنا ولأول مره عن مواصفات هاتف " هواوي مايت إكس " HuaweiMateX الذي سيحدث ثورة في عالم الهواتف الذكية ، بما يمتلكة من خصائص وما يستند عليه من ابتكارات غير مسبوقة .

في الفيديو أدناه ستتعرفون على المواصفات الكاملة الهاتف المزود بشاشة قابلة للطي وغير قابلة للكسر