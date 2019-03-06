مبرمج يخترق Android Q قبل إطلاقه رسميا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف مبرمج يدعى "john wu" عن أنه قادر على اختراق نسخة "Android Q" التي تستعد غوغل لإطلاقها للأجهزة الذكية.

وأكد المبرمج في تغريدة على حسابه الرسمي في " تويتر " أنه قام بتثبيت برمجيات "Magisk" مع ميزة "root" على إحدى النسخ التجريبية لنظام "Android Q"، مايعني بحسب " روسيا اليوم " أنه تمكن من الوصول إلى "جذور" برمجيات النظام، ما يعد في لغة البرمجة "اختراقا" قد يمكن من الوصول إلى البيانات.

Android Q is officially rooted (before any official build is available). Weird flex but OK 😜 pic.twitter.com/tQ3tomb35n — John Wu (@topjohnwu) March 3, 2019

وتأتي هذه التصريحات من قبل المبرمج في الوقت الذي تختبر فيه "غوغل" النسخة الجديدة من نظام تشغيل الأجهزة الذكية (Android Q)، استعدادا للإعلان عنها رسميا خلال مؤتمر " Google I/O" الذي سيعقد، في 7 مايو المقبل.

ومن أبرز ما قد يأتي به "Android Q" للأجهزة، هو ميزة "الخلفيات الليلية" التي ستقلل من معدل إضاءة خلفية الشاشة في الليل، أو أثناء التواجد في مكان مظلم، ما سيقلل من استهلاك الطاقة في الأجهزة، فضلا عن إمكانية تقسيم الشاشة للعمل مع أكثر من تطبيق في وقت واحد.