مبرمج يخترق Android Q قبل إطلاقه رسميا

كشف مبرمج يدعى "john wu" عن أنه قادر على اختراق نسخة "Android Q" التي تستعد غوغل لإطلاقها للأجهزة الذكية.

وأكد المبرمج في تغريدة على حسابه الرسمي في " تويتر " أنه قام بتثبيت برمجيات "Magisk" مع ميزة "root" على إحدى النسخ التجريبية لنظام "Android Q"، مايعني بحسب " روسيا اليوم " أنه تمكن من الوصول إلى "جذور" برمجيات النظام، ما يعد في لغة البرمجة "اختراقا" قد يمكن من الوصول إلى البيانات.

Android Q is officially rooted (before any official build is available). Weird flex but OK 😜 pic.twitter.com/tQ3tomb35n