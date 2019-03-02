حاسوب جديد من «لينوفو» بخيارات متعددة

المصدر: دبي - البيان

يقدم الحاسوب النقال الجديد IdeaPad S540 من «لينوفو» للطلاب والمحترفين الشباب والأسر مزيداً من خيارات التصميم والقدرات على الحوسبة اليومية والاتصال.

ويتوفر هذا الحاسوب الذي يعمل بنظام «ويندوز 10» بمقاسين 14 و15 بوصة في هيكل مصنوع من الألمنيوم بالكامل، ويقدم أداءً أعلى وبطارية بعمر يصل إلى 12 ساعة يتيح إنجاز المزيد من المهام أثناء التنقل.

وهو يتمتع بالقوة الكافية لمشاهدة الأفلام أو معالجة النصوص أو التسوق عبر الإنترنت من خلال اعتماده على أحدث معالج «إنتل كور آي7» من الجيل الثامن مع بطاقة الرسوميات GeForce MX250 من «إنفيديا» أو خيار آخر بمعالج من «إيه إم دي» مع بطاقة الرسوميات «راديون فيجا 10».