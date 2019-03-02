«ويسترن ديجيتال» تكشف عن أسرع بطاقة فلاش

المصدر: دبي - البيان

عرضت شركة ويسترن ديجيتال أسرع بطاقة ذاكرة فلاش «سان ديسك اكستريم» بسعة واحد تيرابايت SanDisk Extreme UHS-I في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة المنعقد في برشلونة.

وتوفرالبطاقة الجديدة سرعة وقدرة أعلى على تخزين ونقل كميات كبيرة من الصور والفيديوهات عالية الجودة على الهواتف وطائرات وكاميرات التصوير، وهذه السرعة والقدرة المتميزة للبطاقة تمنح العملاء القدرة على تسجيل المحتوى الذي يريدونه بلا قلق من مشكلة التخزين أو بطء النقل.

وتصل سرعة نقل البيانات في البطاقة إلى 160 ميجابت/ثا، أي نصف الوقت الذي تستغرقه البطاقات التقليدية المتوفرة في السوق حالياً. وتتوفر البطاقات بسعة 1 تيرا بايت و512 جيجا بايت وستكون متوفرة في محلات تجزئة مختارة في إبريل 2019.