«هواوي ميت 20 برو» «أفضل هاتف ذكي» في برشلونة

المصدر: دبي - البيان

فاز هاتف «هواوي ميت 20 برو» HUAWEI Mate 20 Pro على لقب «أفضل هاتف ذكي»، خلال المؤتمر العالمي للجوّال 2019 في برشلونة بجائزة من منظمي الفعالية GSMA.

وحصل الهاتف على إشادة بأدائه الخارق ونظام كاميرته القوي وطول عمر بطاريته وحلول الشحن المبتكرة وتصميمه الجذاب.

ويُمثّل هذا التكريم المرموق شهادة على تفوق تقنيات هواوي الرائدة، والتزامها بتقديم أفضل المنتجات وتجارب المستخدم للمستهلكين في جميع أنحاء العالم. ويمثل هذا الهاتف ذروة الابتكار والتقنيات الرائدة لدى شركة هواوي لاحتوائه على معالج «كيرين» Kirin 980 أول معالج بقياس 7 نانومتر مدعم بالذكاء الاصطناعي في العالم، والذي يوفر أداء فائقاً وعمراً أطول للبطارية.

كما يتميز بخاصية الشحن السريع من هواوي بقدرة 40 وات، وهي أحد أسرع حلول شحن الهواتف الذكية في السوق. ويتضمن الجهاز أيضاً خاصية الشحن اللاسلكي بقدرة 15وات والشحن اللاسلكي المعاكس المبتكر، الذي يتيح للمستخدمين شحن الهواتف الأخرى والأجهزة الإلكترونية لاسلكياً.

ويوجد في الجزء الخلفي من الهاتف نظام «ماتريكس كاميرا»، الذي يتضمن عدسة كاميرا لايكا ذات الزاوية الواسعة للغاية، التي تمكن المستخدم من التقاط الصور بزاوية أوسع وعن قرب.

وزُوّد الهاتف بنظام EMUI 9.0، وهو نظام تشغيل مخصص استوحته «هواوي» من نظام تشغيل الأندرويد، يقدم ميزة تصفح الهاتف بالإيماءات بالإضافة إلى مجموعة من الميزات الجديدة الأخرى، التي تمنح المستخدمين الحد الأقصى من الإنتاجية على هواتفهم.